Pekdaş Uşak'tan 'hayır' istedi

REFERANDUM çalışmalarını İzmir'den Uşak'a taşıyan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 16 Nisan'da yapılacak oylamadan hayırlı bir sonucun çıkacağını öne sürdü

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, referandum çalışmaları kapsamında bu kez Uşak'ta 'hayır' oyu istedi. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirme doğrultusunda Uşak’a giden Başkan Pekdaş'ı burada CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Seyhan Yazıcı, il yöneticileri ve partililerden oluşan kalabalık bir grup karşıladı. İlk olarak CHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Pekdaş, burada üyelerle sohbet etti. 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuyla ilgili görüş ve düşüncelerin dile getirildiği toplantının ardından Başkan Pekdaş ve beraberindekiler Uşak sokaklarını adımlayarak 'hayır' oyu istedi. Kentin en işlek caddesinde esnafa 'hayırlı işler' dileyerek dolaşan Pekdaş, Uşaklılarla bol bol sohbet etti, referandumda neden 'hayır' demek gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Uşak'tan da 'hayır'lı bir sonuç çıkacağını söyleyen Pekdaş, herkese oy kullanma çağrısı yaptı.





'MACUN TÜPTEN ÇIKTI'





Tüm parti örgütlerinin el birliğiyle 'hayır' için çalışması gerektiğini dile getiren Başkan Pekdaş, şunları söyledi:





"Macun artık tüpten çıktı. Bizlerin bu hayırlı çalışmaları başka hayırlı sonuçları da beraberinde getirecektir. Bizim iktidar olma hedefimiz var. Bu çalışmalar bunun başlangıcı olacaktır. Bu nedenle yorulsak da çalışacağız. Hem de daha fazla çalışacağız. Çünkü bizim Türkiye'den başka yaşayacak yerimiz yok. El birliğiyle bu güzel ülkemizi yaşanabilir hale getireceğiz. Hayır'dan sonrasında da çalışacağız. Biz bu kararlılığı ve örgütlülüğü 16 Nisan'dan sonrada devam ettirmeliyiz. Çünkü asıl işimiz bundan sonra başlıyor.

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