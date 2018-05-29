Pekdaş: Vatandaş kendini güvende hissetmiyor

Gültepe Semti'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son günlerde halktan gelen şikayetlerin başında güvenlik sorununun geldiğini belirterek, 'Bu sorunun çözümünün bile belediyeler olarak bizden talep ediliyor olması hemşehrilerimizin çektiği sıkıntıyı ortaya koyuyor' dedi

Konak Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlendiği mahalle iftarları sürüyor. Her gün farklı bir mahallede kurulan bereket sofrası bu kez Gültepe Semti'ne konuk oldu. Mideleri kadar, gönülleri de doyuran iftar yemeğine Murat, Anadolu ve Trakya mahallelerinden çok sayıda kişi katıldı. Gültepe Semt Meydanı'nda kurulan masalarda yüzlerce kişi aynı anda iftar yaptı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın evsahipliği yaptığı iftar yemeğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu'nun yanı sıra CHP'nin İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları Kani Beko, Nilay Kökkılıç, Ednan Arslan ve Ezgi Deniz Urunga da katıldı. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesi'nce ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar mönüsüyle oruçlarını açtı.

Aileler tedirgin

İftar sonrası semt sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son günlerde vatandaşlardan sıkça gelen güvenlik sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konak'ın bazı semtlerinde ciddi oranda güvenlik sorunu yaşandığına dikkat çeken Pekdaş, vatandaşların artık çözümü belediyelerden bekler hale geldiğini söyledi. "İftar öncesi konuştuğum her mahalleli çocuklarını okula güven içerisinde gönderemediğinden yakınıyor" diyen Başkan Pekdaş,"Belediye hizmetlerimizin kalitesini ölçmek için yaptırdığımız anketlerde bile maalesef hiç alanımız olmamasına rağmen güvenlik sorunu birinci sırada çıkıyor. Oysaki biz yerel yönetimiz. Güvenlik konusu İç İşleri Bakanlığı'na, Valiliğe ait. Bu sorunun çözümünün bile belediyeler olarak bizden talep ediliyor olması hemşehrilerimizin çektiği sıkıntıyı ortaya koyuyor" dedi.

Yeni bir anlayış gerekli

Mahallelerde güvenliğin sağlanması konusunda gerekli tüm adımların atılması için görüşmeler yapacağının bilgisini de veren Pekdaş, "Biz güvenlik sorununu da, bu ülkenin itibar sorununu da çözeriz. Çünkü biz adalete, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Türkiye'de artık bu itibarsızlaştırma, bu güvensizlik ortamı değişmeli. Türkiye için yeni bir anlayış, yeni bir zaman gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu. Konak Belediyesi'nin iftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesi'nin her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam edecek.