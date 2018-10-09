Pekünlü'nün davasını FETÖ'cü hakimler görmüş

Rennan Pekünlü davasında görev yapan hakimler ve savcının FETÖ soruşturmasından meslekten ihraç edildiğini hatırlatan Avukat Ülkü, "Yargılanmanın incelenmesi ve yenilenmesi talebimiz, Türkiye mahkemeleri tarafından reddedildi. Rennan Hoca hakkındaki bu hukuksuz kararın Türk Hukuk Sistemi'nden çıkarılması gerektiğini savunuyoruz" dedi

Şefika Bal- Okullarda türban yasağının bulunduğu dönemde derse türbanıyla girmek isteyen öğrencileri, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda uyardığı için önce emekli edilen sonra yargılanan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü'nün davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.

Prof. Dr. Rennan Pekünlü'nün avukatı Murat Fatih Ülkü, AİHM'e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvuru sürecini anlattı. Ülkü, "Biz Rennan Hoca'nın hukuksuz bir şekilde mahkumiyet aldığı iddiasındayız. Bu iddiamız çerçevesinde yargılamanın yeniden incelenmesini talep ettik. Yargılanmanın incelenmesi ve yenilenmesi talebimiz, Türkiye mahkemeleri tarafından reddedildi. Bizim temel haklarımız ihlal edildi, bir ihlal kararının verilmesi ve her şeyden önce Rennan Hoca hakkındaki bu hukuksuz kararın Türk Hukuk Sistemi'nden çıkarılması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

'Kumpas davasıydı'

"Rennan Hoca hakkındaki dava, bir kumpas davasıydı" diye konuşan ve Rennan Pekünlü'nün davasını gören 6 hakim ve savcının FETÖ terör örgütüne üye olmak suçuyla mesleklerinden ihraç edildiklerini hatırlatan Avukat Murat Fatih Ülkü, şu sözleri kaydetti: Hakim ve savcıların terör örgütü üyeliğinden ihraç edilmiş olmaları Rennan Hoca davasının bir kumpas davası olduğunu gözler önüne seriyor. Bir de bu davanın şöyle bir önemi var: FETÖ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilen hakimlerin gördüğü davaların geçerliliği bir tartışma konusu. Bunu siyasiler de konuşuyor, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dile getirdi. Başvurumuz bu yönde bir örnek niteliğinde. Başka davalar var mı bilmiyorum ancak bizim davamız bir örnek.