27 Eylül 2016 Salı
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    • Pes artık! Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar!

    İzmir'de narkotik timlerinin operasyonunda yakalanan uyuşturucu kaçakçılarının, Güneydoğu'dan aldıkları esrarı nakliye yöntemleri, işin uzmanı polisleri dahi şaşırttı. Zanlıların, 115 kilo esrarı jantlı lastik içine gizledikleri, bunları da yere değmeyecek şekilde kamyonun arkadaki çift tekerleklerinde, iç tarafa gelecek şekilde monte ettikleri ortaya çıktı

    27 Eylül 2016 Salı 16:02
    Pes artık! Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar!
    Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarına ağırlık verdi. Bu araştırmalar sırasında önemli bilgiler elde eden polis, Karabağlar'da oturan M.C. (26) ile üvey babası E.Ö.'nün (46) Güneydoğu illerinden getirdikleri uyuşturucuyu, İzmir'de sattıklarını tespit etti. İkilinin, son olarak yine önemli miktarda uyuşturucuyu getirdikleri anlaşıldı.

    LASTİKLERİN İÇERİSİNDE ESRAR ÇIKTI

    Bu yöndeki araştırmalarda M.C. ve E.Ö.'nün uyuşturucuyu, Karabağlar İlçesi'nde eski ev eşyalarının satışını yaptıkları spot mağazasına sakladıkları, kamyonetle de dağıtım yapmayı planladıkları saptandı. İş yerinden kamyonla hareket eden uyuşturucu satıcıları, takibe alınıp bir süre sonra cadde üzerinde durduruldu. Operasyonda, M.C. ile E.Ö. gözaltına alındı.

    Arama başlatılan işyerinde ilk olarak karton kutu içerisinde gazete kağıdına sarılı iki kilo esrar bulundu. İşyerinde bulunan jantları takılı durumdaki kamyon lastiklerine karşı da narkotik köpekleri tepki verince, incelemeye alındı. Polis ekipleri, 5 lastiğin içlerini açtıklarında jantla arasına gizlenmiş şekilde 113 kilo esrara ele geçirdi. Uyuşturucu satıcılarının, içerisinde esrar bulunan lastiklerden 4'ünü, yere değmeyecek şekilde kamyonun arkadaki çift tekerleklerinde, iç tarafa gelecek şekilde monte ederek gizledikleri, Güneydoğu illerinden bu şekilde getirdikleri saptandı. 5'inci lastiğin de yedek lastik bölümünde taşındığı ortaya çıktı. Yöntemleriyle polisleri de şaşırtan uyuşturuci kaçakçılarından M.C. tutuklandı. E.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Uyuşturucu, Uyuşturucu Operasyon

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