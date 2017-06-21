PETKİM'de gerginlik: Sendika yöneticileri gözaltına alındı

PETKİM yönetimi ile eylem kararı alan işçiler arasındaki gerginlik, Petrol İş yöneticilerinin gözaltına alınması ile daha da arttı. TÜPRAŞ işçileri ile çeşitli siyasi parti, dernek ve sendika temsilcileri de gözaltında bulunan işçilere destek için İlçe Emniyet binası önüne gelerek beklemeye başladılar

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması nedeniyle, eylemlerin başladığı PETKİM'de, sabah vardiyasına gelen işçiler işbaşı yaparken, gece vardiyasından çıkan işçiler ise fabrikadan ayrılmayarak bekleyişini sürdürdü. İşçilerin önceki gün fabrikaya girememesi nedeniyle gece vardiyası işçileri 24 saat çalıştı. İşveren temsilcilerinin sendikanın içeriden işçi çekme ihtimaline karşı, bazı fabrikalarda üretim kapasitesini düşürdüğü belirtildi. Daha sonra Valiliğin sendikayı aradığı ve Perşembe günü için bir görüşme ayarlayacaklarını söyleyerek aracı olduğu, bunun üzerine pazartesi gecesi itibariyle normal mesai düzenine geçildiği belirtildi.



Öte yandan, PETKİM yönetimi, Petrol-İş Baş Temsilcisi hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak ise eski ismi 'PETÖS' yeni adı, 'PETKİM Benim' olan işçilerden öneri alma sistemine, işçilerin katılımının engellenmesi gösterildi.

'KİMSE BİZİ TERBİYE ETMEYE KALKMASIN'

Konu ile ilgili hem giren vardiyaya hem de çıkan vardiyaya bir açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, sendika olarak şirketteki PETÖS sistemini onaylamadıklarını belirterek, "Bu sisteme öneri vermek bir işçinin kendi ayağına sıkmış olduğu kurşundur. Bu sisteme öneri veren arkadaşlarımızı da uyardık. Eğer benim yaptığım işle ilgili herhangi bir değişiklik yapılacaksa, benim zaten onu yapmam gerekir ve yapıyoruz da, bunun için işveren vekillerine yalakalık yapmama gerek yok" dedi.



Geçtiğimiz günlerde bu sistemle ilgili bir ödül töreni düzenlendiğini dile getiren Oktay, "Burada ilk günden beri yaşananları biliyorsunuz. Kaymakam devreye girdi, vali devreye girdi ve bir adım atıldı. Bu sabah bir haber aldık. İşveren yetkilileri baş temsilci arkadaşımızı disiplin kuruluna sevk etmişler. Karar henüz bize tebliğ edilmedi ama şunu söylüyoruz, alacak oldukları karar ne olursa olsun bize göre yok hükmündedir. Hiçbir yetkili bizim baş temsilcimizi, temsilci arkadaşlarımızı sendikal faaliyetlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edemez. Kendilerini bir kez daha uyarıyoruz, bu olay toplu sözleşmenin de önüne geçer. Hiç kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın. Bizi terbiye etmeye çalışanlar kendi terbiyelerini gözden geçirsinler" dedi.



'PETKİM ZATEN BİZİM!'

Petrol-iş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın, "Sistemin adı değişmiş, 'PETKİM Benim" olmuş demesi üzerine bir işçi, "PETKİM bizim zaten başkan" diye bağırdı.



Fabrika içerisinde işçilerin iftar yapabilmesi için 800 kişilik yemek hazırlatmak isteyen sendika, PETKİM yönetiminin engel olması üzerine dışarıdan yemek getirmek zorunda kaldı.

SENDİKA YÖNETİMİNE ÇEVİK KUVVET VE TOMA MÜDAHALESİ

Eylemin sürdüğü PETKİM'in giriş kapısında akşam saatlerinde de polis ve sendika yöneticileri arasında arbede yaşandı. İşveren, eylemden dolayı fabrikanın giriş kapısı kapatıldığı için ürün çıkışı yapamadığı belirterek Emniyet Müdürlüğü'nden kapının açılması için destek istedi. Emniyet Müdürlüğü de fabrikanın giriş kapısına Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA yönlendirdi. Polisin gelmesiyle birlikte kapıda eylem yapan işçiler fabrika içerisine gönderildi. Kapıda ise sadece sendika yönetimi kaldı. Sendika yönetimi, 4 temsilcisinin sendikal faaliyetlerinden dolayı işveren tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini, arkadaşlarının cezaları kaldırılmadan ürün çıkışı yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek eylemlerini sürdürdü. Polis ve sendika yönetimi arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemi sürdürmekte kararlı olan sendika yönetimine birer gazı ve coplarla müdahale etti.



Öte yandan, sendikal faaliyetlerinden dolayı, sendikanın işyeri baş temsilcisine 15 gün, diğer üç sendika yöneticisine ise 30'ar gün disiplin cezası verildiği öğrenildi.



SENDİKA YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

Akşam saatlerinde Emniyet yetkilileri, sendika yöneticilerini uyararak, kapatılan yolu açmalarını ve kamyon geçişine izin vermelerini istedi. Sendika yönetimi ise Baş Temsilci hakkında işveren tarafından verilen cezanın ertelenmesini talep ettiler. İstekleri yerine getirilmeyen sendika yönetimi yol kapatma eylemine devam edince, emniyet güçleri Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sendika temsilcileri Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eylemdeki işçilerin aileleri toplu halde PETKİM'in giriş kapısına gelerek işçilere destek verdi. Akşam yemeğini de burada işçilerle birlikte yiyen aileler, daha sonra evlerine dağılırken, eylemciler de PETKİM'de bekleyişlerine devam etti.



Petrol İş yöneticilerinin gözaltına alınması haberinin duyulması ile,



Bu arada Petrol İş Aliağa şube Başkanı Ahmet Oktay'ın ifadesinin tamamlandığı, diğer 13 kişinin ifade işlemlerinin ise halen devam ettiği öğrenildi.

PETKİM'DEN AÇIKLAMA

PETKİM yönetiminden, TİS sürecinde yaşanan olaylar ve gözaltıların ardından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, gösterdikleri tüm gayrete rağmen sürecin sendika tarafından akamete uğratıldığını ifade edilerek, "Bugün 14:30 civarında, sendika tarafından yönlendirilen bazı kişilerin mal almaya gelen müşteri kamyonlarını durdurup geri çevirdikleri tespit edilmiştir. Hukuk dışı olan bu tutumun akşam saatlerinde tekrarlanması üzerine kolluk kuvvetleri olaya müdahale etmiştir. Öte yandan, eyleme katılan bazı kişilerin akşam saatlerinde aileleri de tehlikeli maddelerin geçiş alanı olan PETKİM giriş kapısına getirerek riske attıklarına da üzüntüyle tanık olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.



PETKİM'in 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 62. Maddesine göre grev yasağının bulunduğu işyerleri kapsamında olduğu ifade edilen açıklamada "Unutulmamalı ki, bu gelişmelerin, sadece ekonomik değil bölge açısından tehlike arz edecek boyutlara ulaşma riski vardır. Bu nedenle, telafisi mümkün olmayacak olayların yaşanmaması için sendikayı bir kez daha sağduyulu davranmaya ve bu hukuka aykırı eyleme son vermeye davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de sendika yönetimine görüşmeleri masada çözme çağrımızı yinelemekteyiz. Bununla birlikte, hukuka aykırı eylem ve bu nedenle doğacak tüm zararlarımız ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz" denildi. Konu ile ilgili hem giren vardiyaya hem de çıkan vardiyaya bir açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, sendika olarak şirketteki PETÖS sistemini onaylamadıklarını belirterek, "Bu sisteme öneri vermek bir işçinin kendi ayağına sıkmış olduğu kurşundur. Bu sisteme öneri veren arkadaşlarımızı da uyardık. Eğer benim yaptığım işle ilgili herhangi bir değişiklik yapılacaksa, benim zaten onu yapmam gerekir ve yapıyoruz da, bunun için işveren vekillerine yalakalık yapmama gerek yok" dedi.Geçtiğimiz günlerde bu sistemle ilgili bir ödül töreni düzenlendiğini dile getiren Oktay, "Burada ilk günden beri yaşananları biliyorsunuz. Kaymakam devreye girdi, vali devreye girdi ve bir adım atıldı. Bu sabah bir haber aldık. İşveren yetkilileri baş temsilci arkadaşımızı disiplin kuruluna sevk etmişler. Karar henüz bize tebliğ edilmedi ama şunu söylüyoruz, alacak oldukları karar ne olursa olsun bize göre yok hükmündedir. Hiçbir yetkili bizim baş temsilcimizi, temsilci arkadaşlarımızı sendikal faaliyetlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edemez. Kendilerini bir kez daha uyarıyoruz, bu olay toplu sözleşmenin de önüne geçer. Hiç kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın. Bizi terbiye etmeye çalışanlar kendi terbiyelerini gözden geçirsinler" dedi.Petrol-iş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın, "Sistemin adı değişmiş, 'PETKİM Benim" olmuş demesi üzerine bir işçi, "PETKİM bizim zaten başkan" diye bağırdı.Fabrika içerisinde işçilerin iftar yapabilmesi için 800 kişilik yemek hazırlatmak isteyen sendika, PETKİM yönetiminin engel olması üzerine dışarıdan yemek getirmek zorunda kaldı.Eylemin sürdüğü PETKİM'in giriş kapısında akşam saatlerinde de polis ve sendika yöneticileri arasında arbede yaşandı. İşveren, eylemden dolayı fabrikanın giriş kapısı kapatıldığı için ürün çıkışı yapamadığı belirterek Emniyet Müdürlüğü'nden kapının açılması için destek istedi. Emniyet Müdürlüğü de fabrikanın giriş kapısına Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA yönlendirdi. Polisin gelmesiyle birlikte kapıda eylem yapan işçiler fabrika içerisine gönderildi. Kapıda ise sadece sendika yönetimi kaldı. Sendika yönetimi, 4 temsilcisinin sendikal faaliyetlerinden dolayı işveren tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini, arkadaşlarının cezaları kaldırılmadan ürün çıkışı yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek eylemlerini sürdürdü. Polis ve sendika yönetimi arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemi sürdürmekte kararlı olan sendika yönetimine birer gazı ve coplarla müdahale etti.Öte yandan, sendikal faaliyetlerinden dolayı, sendikanın işyeri baş temsilcisine 15 gün, diğer üç sendika yöneticisine ise 30'ar gün disiplin cezası verildiği öğrenildi.Akşam saatlerinde Emniyet yetkilileri, sendika yöneticilerini uyararak, kapatılan yolu açmalarını ve kamyon geçişine izin vermelerini istedi. Sendika yönetimi ise Baş Temsilci hakkında işveren tarafından verilen cezanın ertelenmesini talep ettiler. İstekleri yerine getirilmeyen sendika yönetimi yol kapatma eylemine devam edince, emniyet güçleri Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sendika temsilcileri Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eylemdeki işçilerin aileleri toplu halde PETKİM'in giriş kapısına gelerek işçilere destek verdi. Akşam yemeğini de burada işçilerle birlikte yiyen aileler, daha sonra evlerine dağılırken, eylemciler de PETKİM'de bekleyişlerine devam etti.Petrol İş yöneticilerinin gözaltına alınması haberinin duyulması ile, TÜPRAŞ işçileri ile çeşitli siyasi parti, dernek ve sendika temsilcileri de destek için İlçe Emniyet binası önüne gelerek beklemeye başladılar.Bu arada Petrol İş Aliağa şube Başkanı Ahmet Oktay'ın ifadesinin tamamlandığı, diğer 13 kişinin ifade işlemlerinin ise halen devam ettiği öğrenildi.PETKİM yönetiminden, TİS sürecinde yaşanan olaylar ve gözaltıların ardından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, gösterdikleri tüm gayrete rağmen sürecin sendika tarafından akamete uğratıldığını ifade edilerek, "Bugün 14:30 civarında, sendika tarafından yönlendirilen bazı kişilerin mal almaya gelen müşteri kamyonlarını durdurup geri çevirdikleri tespit edilmiştir. Hukuk dışı olan bu tutumun akşam saatlerinde tekrarlanması üzerine kolluk kuvvetleri olaya müdahale etmiştir. Öte yandan, eyleme katılan bazı kişilerin akşam saatlerinde aileleri de tehlikeli maddelerin geçiş alanı olan PETKİM giriş kapısına getirerek riske attıklarına da üzüntüyle tanık olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.PETKİM'in 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 62. Maddesine göre grev yasağının bulunduğu işyerleri kapsamında olduğu ifade edilen açıklamada "Unutulmamalı ki, bu gelişmelerin, sadece ekonomik değil bölge açısından tehlike arz edecek boyutlara ulaşma riski vardır. Bu nedenle, telafisi mümkün olmayacak olayların yaşanmaması için sendikayı bir kez daha sağduyulu davranmaya ve bu hukuka aykırı eyleme son vermeye davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de sendika yönetimine görüşmeleri masada çözme çağrımızı yinelemekteyiz. Bununla birlikte, hukuka aykırı eylem ve bu nedenle doğacak tüm zararlarımız ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz" denildi.

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