Petkim'de, işten çıkartılan işçiler için eylem

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi, 5'i Petkim, 1'i de Star Rafinerisi'nde çalışan toplam 6 üyelerinin geçen 25 Temmuz'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, 14 gün sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmalarının ardından iş akitlerine son verilmesini protesto etti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Petrol-İş Sendikası'nın Petkim'in giriş kapısındaki protestosuna sabah vardiyasına gelen işçiler de destek verdi. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay yaptığı basın açıklamasında, Petkim'deki toplu iş sözleşmesi sürecinden sonra işvereninin kendilerine karşı olumsuz tutum ve davranışlarının devam ettiğini söyledi. Petkim'deki bazı birimlerin yöneticilerinin üyelerine karşı sergilemiş oldukları yönetim anlayışnın iş barışını olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Oktay, "Bu tür davranışların karşılığı mobbingdir ve suç teşkil etmektedir. Bir kez daha kendilerini buradan uyarıyoruz" dedi.



İşçilere yaşanan süreci özetleyen Oktay, şöyle devam etti:



"En son yaşadığımız bir olay hepinizin malumudur. Hain darbe girişiminin ardından geçen 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Petkim çalışanı 6 ve Star Rafinerisi çalışanı 3 üyemiz gözaltına alınmıştır.14 günlük gözaltı süreci sonrasında 5'i Petkim'den 1'i de Star Rafinerisi'nden olmak üzere 6 arkadaşımız haklarında yapılan tahkikat sonrasında suçsuz oldukları tespit edilmiş ve sadece yurt dışı çıkış yasağıyla 7 Ağustos'ta serbest bırakılmışlardır. Bu arkadaşlarımız, dün sabah işlerine gittiklerinde, iş akitlerinin feshedildiği kendilerine bildirilmiştir. Bu durum tarafımızdan asla kabul edilir değildir. Petkim yönetimiyle konuyu görüşmek istediğimizde olumsuz yanıt verildiğini de belirtmek isteriz. Kendilerine soruyoruz, aynı durumda olup da şu an işine devam eden kaç yöneticiniz var? Bu arkadaşlarımızın suçları sendikamız üyesi olmak mı" dedi.



Petkim'i işleten SOCAR yönetimine seslenen Oktay, "Yapmış olduğunuz bu tür çifte standart uygulamaları hangi yönetim anlayışınıza sığdıracaksınız? Yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Petkim ve SOCAR üst düzey yöneticileri hakkında ulusal basında çıkan haberleri tüm kamuoyu bilmektedir. Bu tür yaşanmışlıkları bizim üzerimizden mi bertaraf etmeye çalışıyorsunuz? 6 arkadaşımızla ilgili yapmış olduğunuz bu uygulama aynı zamanda toplu iş sözleşmesi ihlalidir. Bu tür uygulamalara sessiz kalmayacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Bundan sonraki süreçte de bu şirkette yaşanan tüm yönetimsel olumsuzlukların basın ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha belirtmek isteriz" diyerek, işçiler geri alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.



Açıklamanın ardından kalabalık, olayısız şekilde dağıldı.