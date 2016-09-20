13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DAHA ÖNCE 13 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber Kaynağı: DHA

Bugün sabah saatlerinde, Fethullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında PETKİM lojmanlarındaki dört ayrı adrese polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında lojmanlarda arama yapıldığı belirtildi.Geçen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından PETKİM'e yönelik operasyon yapılmış, aralarında eski genel müdür Sadettin Korkut'un da bulunduğu bazı çalışanlar tutuklanmıştı.Aliağa İlçesi'nde bulunan Petkim Lojmanları'nda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan aramanın ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonun daha önce tutuklanan, serbest kalan ve firari durumda bulunan sanıklarla bağlantılı olan kişilere yönelik yapıldığı belirtildi. İzmir merkezli olarak İstanbul, Kütahya ve Denizli illerindeki operasyonlarda, toplam 13 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte maddi destek sağladıkları belirtilen gözaltındaki kişiler arasında; daha önce şirkette çalışıp 15 Temmuz sonrasında işlerine son verilenlerin de bulunduğu belirtildi. Evlerdeki aramalarda, dijital verilere el konuldu. Ayrıca FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında PETKİM tesislerinde daha önce de 2 kez arama yapılmış, PETKİM eski Genel Müdürü Sadettin Korkut ve bazı üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 13 kişi, tutuklanmıştı.