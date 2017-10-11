Pidecinin deposundan sahte içki çıktı!

İzmir'de düzenlenen operasyonda, pideci deposunda yaklaşık bir ton ile 364 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir Konak'ta bulunan bir pidecinin deposunda arama yapıldı. Arama sonunda depoda bir ton ile birlikte 364 de şişe sahte içki bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 47 yaşındaki A.K.'nin sahte içki imal ettiğine yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, A.K.'nin kullandığı depoda arama yaptı.



Bir süre A.K.'yi takip eden ekipler, sonrasında da belirlenen adrese baskın yaptı. Aramalarda 500 litrelik 3 plastik tankta sahte içki ele geçirilirken, aynı zamanda 364 şişede de sahte içki bulundu. Öte yandan aramada 250 bilyalı şişe kapağı, bir alkolmetre, 500 mililitre anason ve 18 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.



Ekipler pidecinin oğlunu ifadesi için emniyete götürürken, A.K.'yi de yakalamak için çalışma başlattı.