Pil üretin, otomobili kime satacaksınız!

‘Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi’nin kapanışında yerli otomobil üretim hamlesini değerlendiren Gazeteci Emin Çapa, ‘Ne otomobili ya! Bırakın onu. Bu yalan, böyle bir şey yok. Otomobil üreteceğinize pil üretin. Niçin pil teknolojisine yatırım yapmıyorsunuz? Çin deliler gibi pil teknolojisine yatırım yapıyor. Pil üretin; otomobile, cep telefonuna, bilgisayara, rüzgar ve güneş enerji santraline satın’ dedi

Ali Budak- Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) ile Ege Genç İşadamları Derneği'nin (EGİAD) işbirliğinde ‘Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi’nin kapanış konuşmasını Gazeteci Emin Çapa gerçekleştirdi. Gelecek üzerine konuşan Çapa, Türkiye’nin

Otomobil yerine pil üretin!

Otomobil yerine pile yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Çapa, ‘Otomobil üreteceğinize pil üretin! Niçin pil teknolojisine yatırım yapmıyorsunuz? Çin deliler gibi pil teknolojisine yatırım yapıyor. Pil üretin otomobile, cep telefonuna, bilgisayara, rüzgar enerji santraline, güneş enerji santraline satın. Niye pile yatırım yapmıyorsunuz? Şu anda dünyanın en büyük şirketleri pil teknolojine yatırım yapıyor. Pil yapın herkese satarsınız’ ifadelerini kullandı.

‘O otomobili kime satacaksınız?’

‘Otomobile milyon dolarlarca yatırım yapacağız da ne olacak? Olmayacak, olsa da satamayacağız. Satsanız da Ahmet’e Mehmet’e satacaksınız, Hans’a satamayacağız. Hans’a satmadıkça bir değeri var mı? Yok’ diyen Çapa, şöyle devam etti: Boşu boşuna, saçma bir şekilde paramızı sokağa atıyoruz. Alman hükümetinin bilim kurulu bir rapor yayınladı. Diyor ki 2050 yılına gelindiğinde Alman ekonomisinin yüzde 40’ı bugün adı bilmediğimiz teknolojilerden gelecek. Ya Almanya Mercedes’i, BMW’yi yapıyor. Almanya diyor ki benim ekonomimin yüzde 40’ı bugün bilmediğim teknolojilerden gelecek. Siz ise sıfırdan otomobil icat edeceksiniz öyle mi? Yapmayın, paramızı sokağa atmayalım. Bugüne bakmayın vadeyi uzatın.

‘İnsana ihtiyacımız var’

‘Türkiye’deki mevduatın vadesini biliyor musunuz? Ortalaması 29 ile 30 gün arasında değişiyor’ diyen Çapa, ‘Bankanız sizden 29 günlük mevduat alıyor, 5 yıllık kredi veriyor. Sonra faizleri düşürün. Arkadaşlarım uzun vadeli bakın. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bunlar vade değil, 10-15 yıl sonrasına yatırım yapıyorsunuz. Bir fabrika kendini 17 yılda amorti ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç kimseye satamayacağımız malı yapmanın bir anlamı yok! Bir tane buna iki tane de şuna derken toplam 5 tane satacaksınız. Siz, Ankara’daki yöneticilerin bizi kıskanan Almanların Mercedes’lerini bırakıp, bu arabaya bineceklerini mi sanıyorsunuz? Bizim sermayeye yani insan sermayesine ve paraya ihtiyacımız var. Bu da bizde az. Onun için dalga efekti yaratıp, birden fazla sektörü ileri taşıyacak sektörü bulmamız lazım’ ifadelerini kullandı. - Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) ile Ege Genç İşadamları Derneği'nin (EGİAD) işbirliğinde ‘Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Zirvesi’nin kapanış konuşmasını Gazeteci Emin Çapa gerçekleştirdi. Gelecek üzerine konuşan Çapa, Türkiye’nin yerli otomobil üretim hamlesini eleştirdi. Çapa, ‘Ne otomobil i ya, bırakın onu, bu yalan, böyle bir şey yok. Tamamen seçim propagandası. Eğer samimi iseniz konuşun o insanlarla. Ben o insanlardan bir tanesi ile çok samimiyim bir tanesine dedim ki ‘siz aklınızı mı kaçırdınız?’ ‘Emin Bey, paramı mecburen çöpe atıyorum’ dedi. Olay budur.’ diye konuştu.Otomobil yerine pile yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Çapa, ‘Otomobil üreteceğinize pil üretin! Niçin pil teknolojisine yatırım yapmıyorsunuz? Çin deliler gibi pil teknolojisine yatırım yapıyor. Pil üretin otomobile, cep telefonuna, bilgisayara, rüzgar enerji santraline, güneş enerji santraline satın. Niye pile yatırım yapmıyorsunuz? Şu anda dünyanın en büyük şirketleri pil teknolojine yatırım yapıyor. Pil yapın herkese satarsınız’ ifadelerini kullandı.‘Otomobile milyon dolarlarca yatırım yapacağız da ne olacak? Olmayacak, olsa da satamayacağız. Satsanız da Ahmet’e Mehmet’e satacaksınız, Hans’a satamayacağız. Hans’a satmadıkça bir değeri var mı? Yok’ diyen Çapa, şöyle devam etti: Boşu boşuna, saçma bir şekilde paramızı sokağa atıyoruz. Alman hükümetinin bilim kurulu bir rapor yayınladı. Diyor ki 2050 yılına gelindiğinde Alman ekonomisinin yüzde 40’ı bugün adı bilmediğimiz teknolojilerden gelecek. Ya Almanya Mercedes’i, BMW’yi yapıyor. Almanya diyor ki benim ekonomimin yüzde 40’ı bugün bilmediğim teknolojilerden gelecek. Siz ise sıfırdan otomobil icat edeceksiniz öyle mi? Yapmayın, paramızı sokağa atmayalım. Bugüne bakmayın vadeyi uzatın.‘Türkiye’deki mevduatın vadesini biliyor musunuz? Ortalaması 29 ile 30 gün arasında değişiyor’ diyen Çapa, ‘Bankanız sizden 29 günlük mevduat alıyor, 5 yıllık kredi veriyor. Sonra faizleri düşürün. Arkadaşlarım uzun vadeli bakın. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bunlar vade değil, 10-15 yıl sonrasına yatırım yapıyorsunuz. Bir fabrika kendini 17 yılda amorti ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç kimseye satamayacağımız malı yapmanın bir anlamı yok! Bir tane buna iki tane de şuna derken toplam 5 tane satacaksınız. Siz, Ankara’daki yöneticilerin bizi kıskanan Almanların Mercedes’lerini bırakıp, bu arabaya bineceklerini mi sanıyorsunuz? Bizim sermayeye yani insan sermayesine ve paraya ihtiyacımız var. Bu da bizde az. Onun için dalga efekti yaratıp, birden fazla sektörü ileri taşıyacak sektörü bulmamız lazım’ ifadelerini kullandı.