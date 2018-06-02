Pınarbaşı Değirmenaltı Parkı yenilendi

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Değirmenaltı Parkı'nı baştan aşağı yeniledi. 7004 Sokak ile 7033 Sokak kesişimindeki yaklaşık 1750 metrekarelik park, yeni peyzaj düzenlemesiyle çok beğenildi. Bornova Belediyesi 2018 yılı içinde 15 yeni parkı kente kazandırıp 50 parkın da yenileme çalışmalarını tamamlayacak

Bornova Belediyesi, ilçeye bir yandan yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parkları yenilemeye devam ediyor. Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi 7004 Sokak ile 7033 Sokak kesişimindeki yaklaşık 1750 metrekarelik Değirmenaltı Parkı yenilendi.



Yapılan çalışmalar kapsamında, Park'ta bulunan mevcut yürüyüş yolları ve sert zeminler sökülerek tüm dinlenme ve gezinti alanları, yeşil alanlar ve bitki dokusu yenilendi. Park daha çok vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlandı. Parkın içinde bulunan dere ve havuz temizlenerek çevresi yeniden düzenlendi. Dere içi ve havuz içi kayrak taşlarla kaplanıp duvarları yükseltildi. Bornova Belediyesi, Değirmenaltı Parkı'nı yenilerken alanda bulunan koruma altındaki asırlık çınar ağaçlarının bakımını da yaptı.



Bornova Belediyesi, ilçedeki 526 park ve yeşil alanı 2018 yılında 541'e çıkaracak. 15 yeni projeyle park ve yeşil alan miktarında 30 bin metrekare artış sağlanacak. Böylece 2018 yılı sonunda Bornova'daki park ve yeşil alan miktarı 1 milyon 881 bin metrekareye çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı ve kavşaklarlardan oluşan 2 milyon 242 bin metrekarelik alanla birlikte Bornova'nın toplam yeşil alanı 4 milyon 124 bin metrekareye çıkmış olacak. Bornova'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı ise 9,34 metrekare. Bornova Belediyesi, 2018 yılı boyunca toplam 50 parkta yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamlamış olacak.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'nın yeşil alanlarını ve parklarını arttırıp, mevcut olanları da yenileyerek vatandaşların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak duruma getirme konusunda büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Başkan Atila, "Daha yeşil ve temiz bir Bornova hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.







