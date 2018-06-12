Pınarbaşı ve Çamdibi'nde çocuklar için mini golf

Büyükpark'taki Kızlar Kahvesi ve Down Kafe'nin bahçesinde kurulan ve özellikle çocukların büyük beğenisini kazanan mini golf parkurları Bornova Belediyesi'nin işlettiği Pınarbaşı'ndaki Pınar Kafe ve Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki Engelsiz Kafe'nin bahçesine de taşındı. Golf'ün ilk kez oynandığı Bornova'da çocukların yaz tatilini daha eğlenceli geçirmesi için yapılan düzenlemeler beğeniyle karşılandı

İlk kez 1905 yılında levanten ailelerin Bornova'da oynadığı golf, ilçenin geçmişinde tuttuğu önemli yerini Bornova Belediyesi'nin açtığı mini golf sahaları ile pekiştirmeye devam ediyor. Anadolu'da golfün ilk kez oynandığı Bornova'da çocukların yaz tatilini daha eğlenceli geçirmesi için Pınarbaşı'nda ve Çamdibi'nde kurulan mini golf parkurları da beğeniyle karşılandı. Pınarbaşı Çamlık Parkı'ndaki Pınar Kafe ile Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki Engelsiz Kafe'nin bahçesine kurulan mini golf parkurlarından isteyen herkes saat ücretini ödeyerek yararlanabilecek.

İlkleri yaşatıyoruz

1905 yılında Erzene Mahallesi'ndeki Canım Öğretmenim Parkı'nun bulunduğu bölgeden Ege Üniversitesi Lojmanları'nın bulunduğu alana kadar yayılan bir bölgede oynanan golfün Anadolu'nun ilkleri arasında yer aldığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'İlçemize Anadolu'daki pek çok ilke ev sahipliği yapmış. Biz de Bornovamızın simgesi haline gelen bu ilkleri yaşatmaya çalışıyoruz' dedi.