Piriştina adaylık için başvurdu: İlk günden daha heyecanlıyım

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "İlk günden çok daha heyecanlıyım, çünkü bugün omuzlarımdaki yükün çok daha ağır olduğunu hissediyorum" dedi

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina 2019 yerel seçimlerinde yeniden Buca Belediye Başkanlığı'na aday olarak, bir dönem daha göreve hazır olduğunu açıkladı, Buca Belediye Başkanı adaylığı başvuru dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanlığı'na teslim etti. Açıklamaya, Bucalıların yoğun katılımı damga vurdu. 'Gururumuz Piriştina' yazılı döviz ve şarkılarla Piriştina'yı destekleyen halk, Levent Piriştina ile birlikte ilçe başkanlığına yürüdü.

Daha çok işimiz var

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, yaptığı konuşmada 5 yıl önce olduğu kadar heyecanlı olduğunu belirterek, " İlk yola çıktığımızda desteğini, güven veren bakışlarını hissettiğim değerli ailem ve Bucalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ben tam 5 yıl önce yine buradan söz almak için ayağa kalktığımda çok heyecanlıydım. O zamanlar bana sakin olmam konusunda telkinler veren değerli ilçe başkanım Bektaş Gül'ü rahmetle anıyorum. Bugün rahat olacağımı düşünerek çıktım ancak hiç beklediğim gibi olmadı. İlk günden çok daha heyecanlıyım, çünkü bugün omuzlarımdaki yükün çok daha ağır olduğunu hissediyorum" dedi.

"Daha çok çalışmamız gerektiğini ve daha fazla yolumuzun işimizin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü heyecanımın sebebi budur" diye konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "5 yıl önce ikinci kez adaylık konuşulduğunda aynı heyecanın o zaman da sürmesi gerekiyor ancak o zaman yeniden adaylık olur demiştim. Şimdi bu heyecanın gerek Bucalılar, gerek partim gerekse ailemde var olduğunu görüyorum. Heyecan başarı getirir, kalabalıklar arttıkça yük azalır. Bundan sonra Buca'da çok daha güzel işlere ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.

Asıl hedefimiz, cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "2014 yılında kenti yönetmek üzere beraber çıktığımız bu yolda bütün parti içi tartışmaları bir kenara bırakarak aldığımız iktidarı yeniden İzmir'in 30 ilçesinde almak boynumuzun borcu. Hiçbir bahanemiz olamaz. Bizim birbirimizle yarışırken asıl hedefimiz, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve değerlere sahip çıkarak yönetmektir. Değerli Başkanıma çıktığı yolda bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz, bundan sonra yapacakları ile ilgili başarılar dileriz" sözlerini kaydetti.