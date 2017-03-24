Piriştina'dan 104 yaşındaki nineye nazar boncuğu

Yaşlılara Saygı Haftası’na “ücretsiz çay” sürprizi ile start veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, haftayı ilçenin asırlık çınarı Zöhre Özdek’i ziyaret ederek tamamladı

Yaşlılara Saygı Haftası’na “ücretsiz çay” sürprizi ile start veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina , haftayı ilçenin asırlık çınarı Zöhre Özdek’i ziyaret ederek tamamladı. Buca’nın en yaşlı kişisi Özdek’in hayır duasını alan Başkan Piriştina’nın 104 yaşındaki hemşerisine hediyesi ise nazar boncuklu kolye oldu.

Yaşlılar Haftası’nda Buca’nın en yaşlısının kim olduğunu merak eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca’nın asırlık çınarı 104 yaşındaki Zöhre Özdek’i bulup, evinde ziyaret etti. Yüzyılı devirip, 104 yaşını dolduran böylesi bir değerin Buca İzkent’teki evine konuk olan Başkan Piriştina, Zöhre Nine’nin hatıralarını dinleyip, uzun yaşamın sırlarını sordu.Uzun ömründe ilk kez bir Belediye Başkanı gören Zöhre Nine, sevgi dolu gözlerini Başkan Piriştina’dan ayırmadı. 15 çocuğundan sadece 3 tanesi hayatta olan 12 torun sahibi Zöhre Özdek, ziyaret süresince Başkan Piriştina’nın elini bırakmazken, kendisi kadar uzun bir ömür diledi.Buca’nın en yaşlı vatandaşının her türlü ihtiyacında yanında olduklarını belirten Başkan Levent Piriştina, 104’lük çınar Zöhre Nine’ye daha nice uzun ve sağlıklı yaşlar dileyip, nazar boncuklu kolye hediye etti.