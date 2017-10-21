Piriştina: En büyük sıkıntımız yetkilerin kısıtlanması

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina "Muhtarlar Günü"nde "yol arkadaşlarım" dediği muhtarları ağırladı. 47 mahalle muhtarının taleplerini dinleyen Başkan Piriştina, yereldeki en büyük sıkıntının maddi ve idari anlamda yetkilerin her geçen gün kısıtlanması olduğunu söyledi

Buca'da muhtarlar günü kutlamaları Çevik Bir Meydanı'nda düzenlenen Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile 47 mahalle muhtarı katıldı. Yerel yönetimlerdeki en büyük güç, hedeflere ulaşmada en önemli yol arkadaşı olarak tanımladığı muhtarları törenin ardından Belediye Meclis salonunda ağırlayan Başkan Levent Piriştina, muhtarların sorunlarının tek tek dinleyip, taleplerini en kısa sürede gerçekleştirmek için notlar aldı.



"Dünya çapında hedefleriniz varsa buradaki en önemli rol muhtarların olacaktır" diyen Başkan Piriştina, yereldeki en büyük sıkıntının maddi ve idari anlamda yetkilerin her geçen gün kısıtlanması olduğunu söyledi. "Yerel iktidar ne kadar güçlü olursa kentler o kadar hızlı ve sorunsuz gelişir. Umuyorum gelecek günler ve yıllar muhtarların işlev ve kıymetinin arttığı günler olur" diyen Başkan Piriştina, Buca'nın gelişimi için planladıkları projelerini anlatıp, müjdeler verdi.



Yollara 30 milyonluk asfalt



Muhtarların en yoğun talebinin sokak yenilemeleri olduğuna dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 30 milyon lirayı bulacak asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacakları müjdesini verdi. Fırat Pazaryeri, Adatepe pazaryeri, Spor vadisi, Buca Gösteri Sanatları Merkezi, Köy Müzesi ve Buca Çarşı projeleri için yoğun çalışma sürdürdüklerini belirten Başkan Piriştina, "Makro düzeydeki bu projeleri 4 ayda ihale edip, 16 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. 6 proje 2019 yılının Nisan ayına kadar açıp Bucalıların hizmetine sunacağız" dedi.

