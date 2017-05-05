PKU'lu çocuklara özel etkinlik

Bornova Belediyesi, Fenilketonuri (PKU) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle PKU’lu çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi

PKU'lu çocuklara özel etkinlik

Bornova Belediyesi Dramalılar Kent Arşivi ve Müzesi’nin bahçesinde PKU’lu ve Çölyak’lı çocuklara özel olarak açılan Diyet Kafe’de PKU’lu çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Şenlik havasında geçen etkinliğe 70’in üzerinde çocuk katıldı. PKU’lulara özel, protein içermeyen gıda ürünlerinden oluşan kahvaltıyla başlayan etkinlik dj performansıyla devam etti. Gün boyunca eğlenen çocuklar dans edip şarkılar söyledi. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nin bahçesindeki eğlencenin ardından çocuklar Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ni gezdi.

 

Başkan Atila’dan müjde


Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ailesiyle birlikte PKU’lulara özel olarak hazırlanan etkinliğe katıldı. Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Atila bir de müjde verdi. 4 Haziran’ın PKU’lular günü olduğunu hatırlatan Başkan Atila, “PKU’lular gününde bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bu semyozyumda hem PKU’lu hastalara ve ailelerine yönelik bilgilendirme yapılacak hem de bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşması için farkındalık oluşturulacak” dedi.


 
Etiketler; #bornova #pku #izmir
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