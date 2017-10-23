Polis kaputtaki ottan şüphelenince, gerçek ortaya çıktı!

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bir otomobilin kaput kısmındaki ot parçalarından şüphelenen polisin yaptığı aramada, 12 kilo 420 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Polis kaputtaki ottan şüphelenince, gerçek ortaya çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmada, Bornova'da oluşturulan uygulama noktasında, İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu. Aracın kaput kısmında ot parçaları bulunması ve otomobildekilerin davranışları polisi şüphelendirdi. Bunun üzerine narkotik köpekleriyle otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 12 kilo 420 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 27 yaşındaki G.K.Ç. ve 30 yaşındaki T.Y. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #bonzai
Önceki Haber
Köpekbalığında kurtulmak için 3 saat yüzdü!
Sonraki Haber
Emrah Serbes'in hastane kayıtları ortaya çıktı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.