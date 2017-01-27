Polisin arama yaptığı araçtan 24 kilo esrar çıktı

İzmir Emniyeti Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.S.'nin (25) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu İzmir'e getirip satacağı yönünde bilgi alınca çalışma başlattı. V.S.'nin kente geleceği otomobilin plakasını belirleyen polis, Bornova'da kontrol noktası oluşturdu. Burada otomobili durduran polis, özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Aramalarda toplam 24 kilo esrar ele geçirildi. Otomobildeki V.S. ile M.K. (33) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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