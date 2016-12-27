Polisin durdurduğu taksiden 1 kilo esrar çıktı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 38 yaşındaki M.E.'nin uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Bunun üzerine polis M.E.'yi takibe aldı. Dün öğle saatlerinde M.E.'nin bindiği taksi, bir süre takibe alınarak Cumhuriyet Caddesi'nde durduruldu. M.E.'nin yanındaki çuvalda yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi. M.E. gözaltına alınıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.E.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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