Polisin şehit haberini vermeye gittiler, 'Babamız evde yok' cevabını aldılar

Dün İzmir'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin'in ailesine acı haberi vermeye giden polislere şehidin çocukları 'Babamız evde yok' diyerek kapıyı açmak istemedi

İzmir Adliyesi’ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi’ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi.



Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin’in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.



Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.



ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ



İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin’in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin’e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ’dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı.



ŞEHİT POLİSİN BABASI UYUTULUYOR



İzmir Adliyesi’ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in acı haberinin doktor gözetiminde verildiği babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin’in, uyutulduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde böbrek taşı ameliyatı olan Mehmet Zeki Sekin’in, saldırının düzenlendiği saatte ameliyattan çıktığı belirtildi.