Haber Kaynağı: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 5 Eylül'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında aranan, eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un, İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Ekiplerin eve geldiğini fark eden Bozkurt kaçmaya çalışınca, sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Demir parmaklıklı bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışırken yere düşen ve sağ ayağı kırılan Bozkurt yakalandı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eski Savcı Bayram Bozkurt'un yanı sıra Nurettin Dündar ve işadamı İsmail Özen ile kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ziyarete gelen eşi Yrd. Doç. Dr. Hacer Bozkurt da gözaltına alındı. Bayram Bozkurt'un eşinin FETÖ'nün önemli isimlerinden biri olduğu öne sürüldü. Hacer Bozkurt'un üzerinde 1 dolar ve cep telefonunda ise FETÖ mensuplarının haberleşmek için kullandığı programlardan biri olan 'Eagle' bulunduğu öğrenildi.Emniyette yaklaşık bir aydır gözaltında tutulan Bayram Bozkurt, bugün İzmir Adliyesi'ne getirildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından adliyeye getirilen Bayram Bozkurt, ayağı kırık olduğu için tekerlekli sandalye ile içeri sokuldu. Sakallarının oldukça uzadığı gözlenen Bozkurt, "Geçmiş olsun. Bir şey söylemek ister misiniz" diyen basın mensuplarına "Yok, teşekkürler" diyerek eliyle selam verdi. Emniyette susma hakkını kulandığı belirtilen Bozkurt, olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı'na ifade vermesi için 2'nci kata çıkartıldı.Eski Savcı Bayram Bozkurt'un, 2009 yılında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3'üncü Ordu eski Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit' suçlamasıyla yargılandığı, geçen yıl beraatle sonuçlanan davada 'Efe' kod adıyla ifade veren gizli tanık olduğu iddia edilmişti. Bununla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde gözaltına alınan Bozkurt, 'Yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tahdit' suçlarından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamenin Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Bayram Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Gözaltında bulunan Hacer Bozkurt ile Nurettin Dündar ve işadamı İsmail Özen'in de bugün ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği belirtildi.