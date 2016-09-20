Haber Kaynağı: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 5 Eylül'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında aranan, eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un, İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Ekiplerin eve geldiğini fark eden Bozkurt kaçmaya çalışınca, sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Demir parmaklıklı bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışırken yere düşen ve ayağı kırılan Bozkurt yakalandı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı tanık ifadelerinde adının geçtiği öğrenilen ve Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığı belirtilen eczacı Hacer Bozkurt da eşi Bayram Bozkurt'u ziyaret için İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldiğinde gözaltına alındı.Eski Savcı Bayram Bozkurt'un, 2009 yılında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit' suçlamasıyla yargılandığı, geçen yıl beraatle sonuçlanan davada 'Efe' kod adıyla ifade veren gizli tanık olduğu iddia edilmişti. Bununla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde gözaltına alınan Bozkurt, 'yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tahdit' suçlarından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamenin Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Bayram Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.