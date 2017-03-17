Pompalı tüfekle girdikleri kuyumcudan, 35 bileklik çaldılar

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 2 kişi, çalışanları pompalı tüfekle tehdit ederek etkisiz hale getirdi. İlk belirlemelere göre 35 altın bileklik çalan soygun cular, otomobille kaçtı.

Çiğli, Anadolu Caddesi numara 951'de bulunan Murat Gökçekaya'ya ait Murat Kuyumculuk'a saat 10.00 sıralarında yüzleri maskeli 2 kişi geldi. İddiaya göre, saygunculardan biri elindeki pompalı tüfekle, kuyumcuda çalışan personeli tehdit etti. Çevredekilerin kendilerini fark ettiklerini anlayan iki soyguncu, değeri 500 ile 3 bin lira arasında değişen 35 altın bilekliği alarak kaçtı. Soyguncuların biraz ileride kendilerini bekleyen beyaz bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Çalınan altın bilekliklerin değerinin yapılacak sayımın ardından tespit edileceği bildirildi. Olay yeri incelemesini tamamlayan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.