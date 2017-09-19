Pompalı tüfekle market bastı: 2 yaralı

İzmir Balçova'da O.A. isimli bir kişi, bir markete girerek elindeki pompalı tüfekle marketteki baba ve oğulu yaraladı

Olay dün akşam saatlerinde Balçova'daki Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.A. elinde pompalı bir tüfekle, 48 yaşındaki Kadir Altun'un işlettiği markete girdi. O.A. tüfeğiyle Kadir Altun'a ve onun 21 yaşındaki oğlu Ferzat Altun'a ateş etti. Baba ve oğlu tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. O.A. olay yerinden kaçarken, silah sesini duyanlar da durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğulu hastaneye kaldırdı. Yapılan muayenede baba ve oğulun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



O.A.'nın neden böyle bir saldırı yaptığı henüz bilinmezken, polis ekipleri de kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.