'Pozitif Kulaç' İrem'e İşgören Vakfı desteği

Nevvar Salih İşgören Vakfı, dünya rekortmeni ‘özel sporcu’ bursiyeri İrem Öztekin’i ödüllendirdi.

İzmir Bayraklı Belediyesi’nin 2013’te açtığı kurs ile yüzme sporu ile tanıştıktan sonra, Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası’nda başladığı madalya avcılığını sürdüren, aynı zamanda 50 metre ve 100 metre kelebek kategorisinde Gençler Dünya Rekorunu elinde bulunduran özel sporcu İrem Öztekin, Dünya Down Sendromu gününden bir gün sonra okulunda ödüllendirildi.

İzmir Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi down sendromlu milli sporcu İrem Öztekin, Nisan ayında Mersin’de düzenlenecek Türkiye okullar arası yüzme şampiyonası hazırlıkları sırasında, bursiyeri olduğu Nevvar Salih İşgören Vakfı’nca unutulmadı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Genel Sekreter Mahir Dinç, Okul Müdürü Ömer Edip Ocakoğlu ile birlikte 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nden “+1 gün sonra”, milli sporcu İrem Öztekin'e hediye çantasını takdim etti.

Mahir Dinç: Gururumuz İrem'in yanındayız

Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri, Mahir Dinç (fotoğrafta sağda), “Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Yüzme Milli Takımı Yüzücüsü, sadece kromozom sayısıyla değil değil, her zaman pozitif gülüşüyle hepimizden bir adım önde olan gururumuz İrem’in yanındayız. Hem vakfımız kurucusu hayırseverlerimiz adını taşıyan okulumuzda başarılı bir öğrenci hem de bursiyerimiz olarak sadece rahmetli İşgören adını değil ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. O bir ‘pozitif kulaç’. İrem ile kromozom sayısı kadar madalya sayısına ulaştığında, çok özel bir kutlama yapma konusunda anlaştık. Bu başarıda kolaylaştırıcı olan anne Melek ve baba Necdet Öztekin’i, antrenör Efe Karaca’yı, Okul Müdürümüz Ömer Ocakoğlu’nu ve saygıdeğer öğretmenlerimizi kutluyoruz” dedi.

Vakıf Genel Sekreteri Dinç, İrem’in özel eğitim ihtiyacı olan çocukların dışlanmayıp, fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine en iyi örneklerden biri olduğuna dikkat çekti, “Onların sadece bir gün değil her gün yanlarında olmalıyız. Geleceğin turizmcilerinin yetiştiği bu okulumuzda olduğu gibi, onlara ailelerinin yanındaymışlar gibi hissettirmeliyiz. Böylelikle yeni şampiyonlara fırsat vermiş oluruz” diye konuştu.

Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından Milli sporcu İrem Öztekin’e tablet bilgisayar, Türkiye İş Bankası Yayınları genişletilmiş baskı Nutuk kitabı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Bayrağı olan çanta hediye edildi.