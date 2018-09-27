Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

İzmir'in Foça ilçesindeki Deniz Üssü'nde konuşlu savaş gemileri, Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı

Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü
27 Eylül 2018 Perşembe 14:53

TCG Doğan Hücumbotu, TCG Kuşadası Karakolu Gemisi ve TCG Osmangazi Çıkarma Gemisi'ni ziyaret eden öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlara gemiler gezdirildi, bilgiler verildi.

Gemi girişinde çikolata ikram edilen minik öğrenciler, görevli askerler eşliğinde gemileri şaşkınlıkla gezdi. Çoğu ilk defa savaş gemisi gören minik öğrenciler, merak ettiklerini askerlere sordu.

Köprü üstünde dümene geçen öğrenciler öğretmenleriyle öz çekim yaptı.

Öğrencilerden Ramazan Çallı, "Burayı çok sevdim. Gemiler çok büyük. Geminin her yerini gezdik. Asker abilerimizin işi zor." dedi.

Yasemin Müslim ise Suriye'den geldiğini ve burada okuluna devam ettiğini söyledi. 

Bir savaş gemisini ilk defa ziyaret ettiğini belirten Müslim, gemilere hayran kaldığını kaydetti.

Öte yandan, TCG Osmangazi gemisinde şehit yakınları ve gazilere yemek verildi.

Gemiler gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Preveze Deniz Zaferİ #480. yıl #Deniz Kuvvetleri #izmir #foça
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