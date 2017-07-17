Prof. Aktaş, 7. üniversitesinden mezun oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu, 567 öğrencisini mezun etti. Törende, yedinci kez kep atma heyecanını yaşayan ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş da Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan 2016-2017 akademik döneminde 567 öğrenci mezun oldu. Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen mezuniyet törenine katılan ve hem akademisyen hem de öğrenci olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş ise DEÜ Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak yedinci kez kep atmanın mutluluğunu yaşadı. Fakülte birincisi Beyza Akay'ın mezun öğrenciler adına yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan törende DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Okur, "Ülkemizin hukuk sistemine daha önce katılan meslektaşlarınız gibi sizlerin de önemli katkılar yapacağınıza inanıyoruz" dedi. Prof. Dr. Okur, “Hukuk fakültemizin ve Adalet Yüksekokulumuzun mezunları olarak, insanların hayatına dokunan bir iş yapıyorsunuz. Tecrübeli ve özverili akademik kadrolarımızın rehberliğinde çok iyi bir eğitim aldınız. Mesleki yaşantınız sırasında bazen üzüleceksiniz bazen de yorulacaksınız. İşte o zaman Atatürk ilkelerini ve Atatürk'ün bu ülkeyi size emanet ettiğini unutmayın. Yolunuz açık olsun" dedi.



42 YILDIR ÖĞRENCİ



Bu yılki mezuniyet töreninde sürpriz bir isim daha diplomasını aldı. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş, yedinci kez kep atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Yaklaşık 42 yıldır öğrenciyim. Üç lisans, iki ön lisans ve iki de lisansüstü eğitimi aldım. Öğrenciliği çok seviyorum ve bırakmayı da düşünmüyorum. Yaşar Üniversitesi'nde 8 yıldır Adli Tıp dersleri veriyorum. Hukuk terminolojisine tam anlamıyla hakim olmadığım için komik ve eğlenceli durumlar ortaya çıkıyordu. Bunun üzerine Hukuk eğitimi almaya karar verdim. Çok zor oldu ancak fakülteyi zamanında bitirdim" dedi.



