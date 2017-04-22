Prof. Dr. Alparslan Işıklı'nın adı Sığacık'ta parkta verildi

Seferihisar Belediyesi, 2013 yılında Seferihisar'daki evinde yaz tatilini geçirdiği sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'nın adının verildiği park ve büstünün açılışını gerçekleştirdi

21 Nisan Cuma günü gerçekleşen açılışa, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, TÜMOD Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Mülkiyeliler Birliği Başkanı Tuncay Yeşilbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Prof.Dr Alpaslan Işıklı'nın eşi Zerrin Işıklı, dostları ve sevenleri katıldı.



Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Bu memlekette, bu topraklarda Alpaslan Işıklı gibi hocalar çok yetişmiyor. Aydınların başlarına neler geldiğini çok iyi biliyoruz. Bizim eksiğimiz onları yâd etmiyoruz. Onların ışığını korumuyor, sürdürmüyoruz. Ne yazık ki bu hız çağında onları yitiriyoruz. Ben, bu büyük vefakârlığı gösterdiğiniz, Ankara'dan, İzmir'den zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alpaslan Işıklı isminin burada yaşayacak olması, bizim için çok büyük bir gurur. Seferihisar'ı çok sevdiğini biliyorum. Onun ışığıyla aydınlanmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜMOD Başkanı Prof.Dr. Recep Akdur ise yaptığı konuşmada, Alpaslan Işıklı'nın hayata bakış açısı, eserleri, verdiği eğitimler hakkında bilgiler paylaştı.

Alpaslan Işıklı'nın eşi Zerrin Işıklı da kısa bir konuşma yaparak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve açılışa katılanlara teşekkür etti.



Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan park ve Gazi Üniversitesi, Resim-Heykel Müzesi Müdürü ve Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilin Dalı'nda Öğretim Elemanı Azimet Karaman'ın yaptığı Alpaslan Işıklı büstü açılışı törenle gerçekleştirildi.



Alpaslan Işıklı



Amasya 1940 doğumlu olan Alparslan Işıklı, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) tamamladı. Öğrencilik yıllarında SBF'de Talebe Cemiyeti Başkanlığı da yapan Işıklı, 1961'de bölümünden mezun oldu ve Fransa'da Centre Europeen Universitaire de Nancy'de lisansüstü öğrenim gördü. 1962'de asistan olarak girdiği Ankara SBF'de 1973'te doçent, 1980'de profesör oldu.

1990-1994 yıllarında "Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı" ve ardından, bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı da yapan Işıklı, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK üyeliğine seçildi ve bu görevi 2005 yılında son buldu. Işıklı TÜMÖD (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) Genel Başkanı görevini yürütüyordu. Işıklı'nın Yerli ve yabancı dillerde yayımlanmış çeşitli çalışmaları bulunmakta.



