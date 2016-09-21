FİRAR ETTİ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, 25 Eylül 2012 tarihinde Karabağlar'daki Nazire Merzeci İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Harun Kaya, olaydan iki gün önce okula geç kaldığı gerekçesiyle, 40 yaşındaki öğretmeni Rabia Sevilay Durukan tarafından, geç kağıdı alması için müdüre gönderildi. Harun Kaya, olay günü de geç kalınca öğretmen Durukan yine aynı işlemi uyguladı.Bunun üzerine Harun Kaya, geç kaldığı için aldığı kağıdı öğretmenin yüzüne fırlatıp, kendisini bıçaklamakla tehdit etti. Durukan tehdit edildiğini okul yönetimine bildirdi, polise haber verildi. Okula gelen polisler, bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Harun Kaya, polislerin ayrılmasının ardından okuldan çıkıp, pazardan 10 liraya satın aldığı bıçakla geri döndü. Öfkeli genç, bu sırada sınıfta ders veren Rabia Sevilay Durukan'ı öğrencilerin gözü önünde karın ve kalçasından bıçakladı. Durukan kaldırıldığı hastanede öldü.Yakalanıp, tutuklanan Harun Kaya hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Harun Kaya, verdiği ifadesinde, "Rabia öğretmen, daha önce beni sigara içerken yakaladı. Bunu aileme söyleyeceğini belirtti. Ben de bir daha içmeyeceğim diye babama söz verdiğimi belirtip, söylememesini istedim. Okula iki gün geç geldim. Babamı okula çağırdılar. Müdür yardımcısının odasında, Rabia öğretmen, sigara içtiğimi bir daha söyleyince, şoke oldum. Kendisinden babama söylememesini istemiştim. Babamın yanında bir daha söyledi. Bu sırada müdür yardımcısı da babamın yanında dosya ile başıma vurdu. Burada gururum incindi. Beni odadan kovdu. Eve gidip bıçak aldım. Annem görünce bıçağı aldı. Ben de pazardan gidip 10 liraya bıçak aldım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Babamın karşısında gururum incinmişti. Rabia öğretmeni, ders verdiği sınıfa girip bıçakladım. Daha sonra dışarı çıktım. Şimdi çok pişmanım. Onun da çocukları var. Onlara ne olacak" dedi.Yapılan yargılama sonunda Harun Kaya'ya önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi, yaşının küçük olması nedeniyle cezası 20 yıl hapse indirildi. Sanık Harun Kaya, ayrıca okulun müdür yardımcısı Serkan Kale'yi de tehdit ettiği iddiasıyla da 6 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kaya'ya verilen ceza Yargıtay tarafından da onandı.Hükümlü Harun Kaya, cezasını çekmekte olduğu Foça Yarı Açık Cezaevi'nden iki ay önce firar etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Harun Kaya'yı, yakalamak için birçok adrese baskınlar düzenledi. Karabağlar İlçe Asayiş Ekipleri, Çamlık semtinde dün Harun Kaya'yı sokakta gezerken gördü. Kaya, polisin kendisini gördüğünü farkedince kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Harun Kaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tekrar cezaevine konuldu.