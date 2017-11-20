Rant projeleri İzmir'e zarar verir!

İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu, Emekçi Kadın Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'deki rant projeleriyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. İzmir Körfez Geçiş Projesi hakkında Başbakan Yıldırım ve Kocaoğlu'na sorular yönelten Gruşçu, İzmir'deki rant projelerinin İzmir'e zarar vereceğini, kent yoksulluğunu arttıracağını söyledi

İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu, Kadın Meclisinin Emekçi Kadın Akademisi'nin dönem açılışında konuştu ve İzmir'deki rant projeleriyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İzmir Körfez Geçiş Projesi hakkında Başbakan Binali Yıldırım ve İzmir'in kanaat önderlerine sorular yönelten Gruşçu, İzmir'deki rant projelerinin ise İzmir'e zarar vereceğini, kent yoksulluğunu arttıracağını iddia etti.

Gruşçu konuşmasına kent yoksulluğuna değinerek başladı. Türkiye gibi merkezileşme politikası güden ülkelerin günümüzde kentlerde yoksullaştığını belirten Gruşçu, İzmir'in de yoksullaşacağını ifade etti. Gruşçu "İzmir'de gelişen rant projeleriyle birlikte İzmirliler yoksullaşacaktır. Kentteki dikey yapılanma sermaye gruplarına ve kent dışından gelenlere hizmet ediyor. İzmirli kendi şehrinde üvey evlat muamelesi görecektir. Bunun sonucu kente göç eden varlıklılar, İzmir'in gediklisini varoşlara hapsedecektir." diye konuştu.



'Kenti sermaye grupları yönetiyor'



'Körfez Geçiş Projesi kente zarar verecek'



Başbakan'a sorular

Kocaoğlu'na sorular