Rant projeleri İzmir'e zarar verir!

İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Gruşçu, Kadın Meclisinin Emekçi Kadın Akademisi'nin dönem açılışında konuştu ve İzmir'deki rant projeleriyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İzmir Körfez Geçiş Projesi hakkında Başbakan Binali Yıldırım ve İzmir'in kanaat önderlerine sorular yönelten Gruşçu, İzmir'deki rant projelerinin ise İzmir'e zarar vereceğini, kent yoksulluğunu arttıracağını iddia etti.
Gruşçu konuşmasına kent yoksulluğuna değinerek başladı. Türkiye gibi merkezileşme politikası güden ülkelerin günümüzde kentlerde yoksullaştığını belirten Gruşçu, İzmir'in de yoksullaşacağını ifade etti. Gruşçu "İzmir'de gelişen rant projeleriyle birlikte İzmirliler yoksullaşacaktır. Kentteki dikey yapılanma sermaye gruplarına ve kent dışından gelenlere hizmet ediyor. İzmirli kendi şehrinde üvey evlat muamelesi görecektir. Bunun sonucu kente göç eden varlıklılar, İzmir'in gediklisini varoşlara hapsedecektir." diye konuştu.
'Kenti sermaye grupları yönetiyor'
İzmir'in İstanbul yörüngesinde bir kent haline geldiğini belirten Gruşçu, kenti sermaye gruplarının yönettiğini söyledi. Gruşçu, "İzmir artık sermaye grupları tarafından yönetiliyor. Projeler hazırlanırken İzmirliye sorulmuyor. Sermaye ne isterse onu yapıyor. Elbette sermayeye karşı değiliz. Kentin gelişmesi ve büyümesi için sermayeye ve yatırıma ihtiyaç var. Ancak ithal sermaye yalnızca konut ve inşaat yatırımı dışında bir vasfa sahip değil. Bu durum da İzmir'i tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
Hazırlanan ve gerçekleştirilen projelerin İstanbulluya hizmet ettiğini vurgulayan Gruşçu, Körfez Geçiş Projesi'ni hedef aldı. Gruşçu "Dünyada gelişmiş kentler dikey yapılanmadan vazgeçiyor. Biz ise dikey yapılanmayı gelişmişlik zannediyoruz. Bayraklı'da yükselen gökdelenler ve rezidanslar İzmirliye hizmet etmeyecek. Kültürpark'ın hemen bitişiğindeki gökdelen projesi tarihi öneme sahip olan Basmane ve çevresine, Konak ve Çankaya'ya emsal teşkil edecek ve ciddi zarar verecek. Üçkuyular'da İstanbul semti adıyla yükselen AVM projesi İstanbulluya hizmet edecek. İstanbullu tüm bu projelere 3,5 saatlik otoyol projesiyle erişecek. Peki, nasıl ulaşacak? Körfez Geçiş Projesi'yle. Bu projelerin hiçbiri İzmirli için yapılmıyor." dedi.
'Körfez Geçiş Projesi kente zarar verecek'
Körfez Geçiş Projesi'nin mevcut haliyle kente ciddi zararları olacağını belirten Gruşçu, "Bu proje İzmir'in Expo adaylığından beri masada bekliyordu. Önce sağlık merkezi yapalım dediler. Expo kaybedilince projeyi hükümet sahiplendi. Ancak biliyor musunuz, bu proje, Gediz Deltası ve İnciraltı'nı yok edecek. Gediz Deltası 40 bin hektarlık bir alanda gerçek bir doğal faunaya sahip. Yüzlerce çeşit kuşun, flamingoların yaşadığı ve ürediği Kuş Cenneti burada. Doğal güzelliğiyle farklı ağaç türleri burada. Keza İnciraltı gibi dünyanın her yerinde rastlanamayacak bir doğal lagün ve kent ormanı infial edilecek. Kentin yaşam alanları rantla çevre katliamına kurban gidecek. Projeye, gelişmeye elbette karşı değilim ama bu haliyle desteklemiyorum." diye konuştu.
Doğal SİT alanlarının yasayla statülerinin değiştirildiğini ifade eden Başkan Çağrı Gruşçu, yapılan değişiklikleri haritalarla gösterdi. İzmir'deki 1'inci dereceden sit alanlarının nitelikli koruma alanı olarak değiştirildiğini vurgulayan Gruşçu "Hem 1'inci hem 2'inci derece doğal sit alanları yeni statüyle yapılaşmaya açıldı. Tüm koruma alanları nitelikli koruma alanı adı altında yok edilecek. Kentin doğal yapısı bozulacak. Bu kentte yaşayacak çocuklarımıza iyi bir miras bırakamayacağız." şeklinde konuştu.
Başbakan'a sorular
Başbakan Binali Yıldırım'a ve İzmir'in kanaat önderlerine sorular yönelten Gruşçu, Yıldırım'a şu soruları yöneltti: Sayın Başbakan Binali Yıldırım'a soruyorum. İzmir Körfez Projesi'ni İzmirliye sordunuz mu? Rızasını aldınız mı? Bu proje İzmir'e ekonomik ve sosyokültürel ne fayda getirecek? İzmir'in 50 yıllık planlamasına ne katkısı olacak? Bu proje İzmirliye ücretsiz mi olacak? Neresinden baksanız bu projenin kamu yararı yok, kime yararı var? İzmirli karşıya büyük meblağlar ödeyip geçmez. İzmirli kentte nefes alarak, sahili koklayarak, kenti hissederek karşıya geçer. Bu projeyi İzmirliye satamayacağınıza göre İstanbulluya mı pazarlayacaksınız?
Kocaoğlu'na sorular
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Ben tüp geçişi istiyorum. Duymayan bir daha duysun. Ben tüp geçişin tartışmasız yapılmasını istiyorum. Yapın kardeşim." şeklindeki desteğine ilişkin Kocaoğlu'na da sorular yönelten Gruşçu şunları kaydetti: Sayın Başkanım 'İzmir, İstanbul gibi olmasın' demişti. Bu projeyle İzmir'in İstanbul yörüngesine girdiğini düşünmüyor mu? Körfez Geçiş Projesi, İzmir'in 2030 ulaşım vizyonu ve stratejisi kapsamında yer alıyor mu? Bu projenin İzmirliye hizmet edeceğine inanıyor mu? Projenin Gediz Deltası, Kuş Cenneti ve İnciraltı'na vereceği zarar için ne düşünüyor? Zarar görmeyeceğine ilişkin garanti verebiliyor mu? İzmirliler ve İzmir kamuoyu bu soruların cevabını merak etmektedir.