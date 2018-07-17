Rap müziğiyle hayata bağlanan kas hastası, konsere hazırlanıyor

Bestelediği ve söylediği rap şarkılarıyla yaşama tutunan genetik kas hastası Metin Özkan, kendisi gibi hastalara umut olmak amacıyla sahneye çıkacak

Buca ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Özkan'a 2 yaşında kas hastalığı (herediter polinöropati) teşhisi konuldu. Uzun yıllar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Özkan, bir süre sonra yürüme yetisini kaybetti.

Hayatını tekerlekli sandalyeyle devam ettirmek zorunda kalan Özkan, bu nedenle lise hayatının ardından eğitimine devam edemedi.

Fizik tedavi yöntemleriyle hastalığını yavaşlatmaya çalışan Özkan'ın hayatını ise 10 yıl önce ilk kez dinlediği rap müzik değiştirdi.

Özkan, rap şarkılarının kendisini rahatlatıp terapi etkisi gösterdiğini hissedince bir süre sonra bu tarzda besteler yapmaya başladı. Engeline rağmen yazdığı besteleri evinden çıkıp stüdyolarda seslendiren Özkan'ın bu çabası ailesini çok etkiledi.

"Blue Stüdyo"

Çocukları için evlerinin bir odasını müzik stüdyosuna çeviren ve gerekli ekipmanları alan anne ve baba, oğulların kendisi gibi kas hastalarının sesi olmasını sağladı.

Özkan, "Blue Stüdyo" adını verdiği odasında şimdiye kadar 300'e yakın rap şarkısı besteledi, çektiği klibi de internet ortamında paylaştı.

Kas hastalarına umut olmayı hedefleyen Özkan, bu amaçla 18 Kasım'da gelirinin tamamı Kas Hastalıkları Derneğine bağışlanacak bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Yeni besteler hazırlayan Özkan, konsere çıkacağı günü heyecanla bekliyor.

"Müzik benim için hayat demek"

Metin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle yıllarca çok zor günler geçirdiğini ancak rap müzikle tanıştığı gün hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Hayatını müziğe adadığını belirten Özkan, "Bu hastalığı yeneyim diye şarkı söyledikçe hırslanıyorum. Yazınca rahatlatıyorum, terapi gibi oluyor bana. Rap söylerken inanılmaz keyif alıyorum. Ondan dolayı müzik benim için 'hayat' demek." dedi.

Günün tamamını ailesinin müzik stüdyosuna dönüştürdüğü odasında geçirdiğini anlatan Özkan, bu sayede yeni besteler yaptığını ve ünlü rap sanatçılarının eserlerini dinlediğini aktardı.

Her insanın hayatta gerçekleştirmek istediği bir idealinin olması gerektiğinin altını çizen Özkan, şöyle konuştu:

"Evde oturunca zaman geçmiyor. Hayatta sürekli bir şeylerle meşgul olmalısınız. Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez profesyonel anlamda sahneye çıkacağım, bunun tarifi yok. Konserimin gelirinin tamamı Kas Hastalıkları Derneğine gidecek. Sonuçta ben de kas hastasıyım, birilerine faydamın olmasını istiyorum. En büyük hedefim ise engellilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir rap şarkıcısı olmak."

Anne Şerife Özkan ise oğluyla her zaman gurur duyduğunu, onun en büyük hayranı olduğunu söyledi.

Oğlunun hayatının çok değiştiğini anlatan anne Özkan, "Müziğe başlamasıyla oğlumun arkadaş çevresi de arttı. Artık günü çok yoğun geçiyor. Metin, engelini aştı ve hayata dolu dolu bakıyor. Kendisi ve tüm engellilerin geleceği için çok güzel şeyler düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Özkan, oğlunun 18 Kasım'da vereceği konsere hazırlandığını, tüm aile o gün orada Metin'e destek vereceklerini kaydetti.