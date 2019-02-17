Rap şarkılarını dizide seslendirmek istiyor

İzmir'de, henüz 2 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı yüzünden yürüyemeyen 30 yaşındaki Metin Özkan, kendi yazdığı şiirlerden yola çıkarak rap şarkıları bestelemeye başladı. En büyük hayali sahne alarak sesini başkalarına da duyurmaktı. Buca Belediyesi’nin desteğiyle hayalleri gerçekleşen Özkan, "Hedefim şimdi rap müziğini kullanan dizilerden birinde küçük bir rol olarak tüm engellilerin umudu olmak" diye konuştu

Buca'da yaşayan Metin Özkan’a, küçük yaşta nadir görülen bir kas hastalığı olan Herediter Polinöropati teşhisi konuldu. Zaman içinde bedensel engelli kalan Özkan, tekerlekli sandalyesindeki hayatını şiirle renklendirdi. Bazen yaşadığı zorlukları bazen de hayallerini kaleme alan Özkan, 9 yıl önce rap müzik tutkunu oldu. Kaleme aldığı şiirleri, kiraladığı stüdyolarda seslendirmeye başlayan genç yetenek, bir süre sonra odasını stüdyoya çevirdi. 'Blue Metin Özkan' lakabını kullanarak seslendirdiği şarkılarını ve kliplerini Youtube kanalında yayınlamaya başladı.

Özkan’ın en büyük hayali ise şarkılarını sahnede seslendirmekti. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, Özkan’ın bu isteğini duyunca hemen harekete geçti, belediyenin düzenlediği etkinliklerde konuk sanatçı olarak Özkan’ı sahneye davet etti. Bugüne kadar Buca Belediyesi’nin birçok etkinliği öncesi sahne alan ve Bucalılar tarafından ayakta alkışlanan Özkan, şimdi televizyon dizilerinden birinde şarkı söyleyerek tüm engellilere umut olmak istiyor. Rap müziğin kendisi için terapi olduğunu belirten Metin Özkan, şöyle dedi:

"Şarkı söylerken karşımda biri var ve onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. 300 şarkım var. Bazen bütün gün evdeki stüdyomda çalışıyorum. 3 klip çektim. Bunların yanı sıra bir de kısa film çektim. Bundan sonrasında engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime umut olmak istiyorum. Bir engellinin yapabileceğini bazen engelsiz bireyler yapamıyor. Onun için tüm engelliler hayallerinin peşinden koşmalı. Bunu anlatabileceğim en güzel mecra ise televizyon dizileri. Bugünlerde dizilerde rap müziğe oldukça büyük ilgi var. Eğer bir dizide şarkılarımdan birini seslendirme hedefime ulaşırsam bir engellinin neler yapabileceğini herkese göstermiş olacağım."