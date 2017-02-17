Referandum öncesi grev krizi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketi İzenerji A.Ş. kadrosunda yeralan ve belediye birimlerinde çalışan 3 bin 900 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için DİSK'e bağlı Genel- İŞ Sendikası grev kararı aldı. Grev ilanını belediye kapısına asan Genel-İş Sendikası uzlaşma sağlanamazsa 27 Mart'da grev başlayacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde her birime eleman sağlayan İzelman ve İzenerji şirketlerinin toplu iş sözleşmelerindeki uzlaşmazlık çözülemedi. İzelman ile Genel-İş Sendikası arasındaki 6 bin 500 işçiye kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için arabulucu döneme başladı. Ancak, 3 bin 900 işçiyi kapsayan İzenerji toplu iş sözleşmesinde arabulucu döneminde de sonuç alınamamasından sonra Genel-İş Sendikası grev kararı aldı. Genel-İş Sendikası bugün grev ilanını İzmir Büyükşehir Belediyesi kapısına İzenerji işçileriyle birlikte astı. Sendika yöneticileri ve işçiler Pasaport sahilinde toplandıktan sonra, İzmir Büyükşehir Belediye binası önüne kadar “İşçiyiz, haklıyız, kazancağız" sloganlarıyla yürüdü. Belediye önünde İzenerji A.Ş.'de örgütlü Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, 4 aydır süren 8 oturumun yapıldığı görüşmelerde sendika teklif taslağının 64 maddesinden 47'sinde anlaşma sağlandığını, ücret ve sosyal hakları düzenleyen 17 madde de ise anlaşamadıklarını açıkladı. Yıldız, görüşmelerde uzlaşma olmazsa 27 Mart tarihinde greve çıkacaklarını söyledi. Greve çıkmak için yasal süre 60 gün olmasına karşın, sendika bu süreci sonuna kadar beklemesi durumunda 16 Nisan'da yapılacak referandumla aynı günlere denk geleceği için erkene çekti. Sözleşmenin masa başında bitirilmesinden yana olduklarını belirten Yıldız, işverenin işçi ücretleri ve sosyal hakların yıllık yüzde 9 artış önerdiğini söyledi. Yıldız, taleplerinin sosyal hakları sembolik olmaktan çıkarılmasını, amacına uygun miktarlara yükseltilmesine, risk ve sorumluluk gerektiren işlerde çalışanlara sorumluluk zamları verilmesini, günlük ücretlerin asgari ücret seviyesinden çıkartılıp emsal belediye şirketleri düzeylerine getirilmesini olduğunu açıkladı. Sözleşmenin Aralık 2016'dan geçerli olacağına dikkat çeken Yıldız "Aralık 2016 tarihi itibariyle en düşük brüt yevmiye 56.74 TL, en yüksek ise 59.85 TL'dir. Yani en düşük aylık net maaş 1700 TL, en yüksek 1800 TL'dir. Ocak ayında asgari ücrete yıllık yüzde 8 zam geldi. Ülke genelinde günlük asgari ücret 59,24 TL, maaş ise 1777 TL oldu. Asgari ücretin yükselmesinden dolayı üyelerin yüzde 70'nin ücreti asgari ücretin altında kaldığı için buna tamamlandı. En yüksek alanların maaşı asgari ücretin 60 kuruş yukarısındadır" dedi. İşverenin teklifi aralık ayı ücretlerine yaptığını belirten Yıldız, bu durumda zam teklifinin yüzde 1, yüzde 2 olduğunu söyledi. Bu öneriye sendikanın yanıtının hayır olduğunu belirten Yıldız, Büyükşehir Belediyesi yönetimini sözleşmeyi masa başında bitirmeye çağırdı. Yıldız, sendikanı teklifinin yüzde 30 artış olduğunu, günlük yevmiyenin 74 TL olmasını teklif ettiklerin söyledi. Yıldız'ın konuşmasının ardından DİSK Genel Merkez Yöneticisi Taner Şanlı ve Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın da katılımıyla belediye kapısına grev ilanı asıldı.



“HAYIR" DİYECEKLER



Öte yandan grev ilanı asılması öncesi Anayasa değişikliği referandumuna gönderme yapan pankartlar açıldı, sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. Şube Bakanı Yıldız, 15 Temmuz sonrası yaşananların tek adam rejimi ile ülkenin nasıl yönetileceğini fazlasıyla gösterdiğini söyledi. Sırada referandum ve başkanlık olduğunu belirten Yıldız işçileri “Geleceğimize, irademize, memleketimize el koymak isteyenlere izin verecek miyiz? Başkanlık ve tek adam heveslilerine izin verecek miyiz?" diye sordu. İşçiler “Hayır" yanıtı verdi. Yıldız “ Kapı kapı dolaşacak bu oyunu bozacağız. Çünkü bizler ekmek davamızla memleket davamızı bir bütün olarak görüyoruz. Bugün nasıl bizler düşük ücret dayatmasına, adaletsizliğe 'Hayır' diyorsak, yarın da memleketimize, geleceğimize göz koyanlara 'Hayır' diyeceğiz ödedi.

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