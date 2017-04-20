Referandumu sabote hazırlığındaki DEAŞ şüphelileri adliyede

İZMİR Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, geçen pazar günü yapılan referandumu sabote etme hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumunu sabote etmek amacıyla eylem hazırlığında bulunan kişilere yönelik olarak, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve Menemen İlçesi'nde geçen 11 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 10'u Türk, 9'u Suriyeli toplam 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital malzeme ve hücum yeleği ele geçirildi. Gözaltındaki 19 kişi, sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bozyaka'daki emniyet hizmet binasından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bazı şüpheliler, Arapça ve Türkçe slogan attı, "Allah bizimle" dedi.

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