Rektör bisikleti çalınan öğrenciye bisiklet hediye etti

DOKUZ Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, kendisine bisikleti çalındığı için mağdur olduğunu ileten öğrenci Burak Albayrak'a bayram sürprizi yaptı. Kasman, öğrenci Albayrak'a çalınan bisikletinin bir benzerini hediye etti

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Albayrak (24), Buca'da oturduğu evden Tınaztepe Kampüsü'nde bulunan fakülteye bisikletiyle gidip geliyordu. 28 Mart 2017 tarihinde yine okula gelen Albayrak, bisikletini dışarıda bırakıp binaya girdi. Albayrak, dersten çıktığında bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Güvenlikten yardım isteyen Albayrak, güvenlik kameralarının o noktayı kaydettiğini öğrendi. Önce polis merkezine ardından savcılığa başvuran Albayrak, bir sonuç alamadı. Hem ulaşım aracı olan, hem de bisiklet sporuna olan ilgisi nedeniyle ayrı bir bağlılık duyduğu bisikletini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Albayrak, geçen perşembe günü Dokuz Eylül Üniversitesi'nin iftarında Rektör Prof. Dr. Adnan Kasman ile karşılaştı. Kasman'ın yanına giden Albayrak yaşadığı mağduriyeti anlatarak yardım istedi.



"BİSİKLET HERHALDE HAYATININ BÜYÜK BİR PARÇASINI KAPLIYOR"



Öğrencisinin yardım istediğini karşılıksız bırakmayan Kasman, kendisini Tınaztepe Kampüsü'ndeki merkez kütüphaneye çağırdı. Burada Burak Albayrak'a kaybettiği bisikletin bir benzerini hediye eden Kasman, "Burak kardeşimiz iftar sonrasında yanıma yaklaştı. Mart ayında bisikletini kaybettiğini söyledi. Savcılığa, karakola başvurmuş, bizim güvenlik görevlilerimiz de bayağı bir çalışmış, ancak maalesef bisikleti bulunamamış. Burak'tan gerekli bilgileri aldık. Arabada dönerken kendi kendime düşündüm; bisiklet herhalde hayatının büyük bir parçasını kaplıyor ki bir rektöre yanaşıp bu mağduriyetini bildiriyor. Ben de bugün ona bir sürpriz yapalım, aynı markalı bisiklet hediye edelim, bayramı da iyi bir şekilde geçirir diye düşündüm. Biraz önce yaptığımız sohbette çok memnun olduğunu söyledi bana. Ben de bayramı biraz daha huzur içinde geçireceğim diye düşünüyorum" dedi.



"OKULA BİSİKLETLE GELİYORUM"



Rektörün gösterdiği ilgi karşısında mutluluğunu ve şaşkınlığını gizleyemeyen Albayrak, "Ben okula bisikletle geliyorum. Bir gün bisikletimi okulun girişinde bırakıp derse çıktım. Dersten çıktığımda bisikletim yerinde yoktu. Güvenlikle görüştüğümde kameranın o noktayı çektiğini öğrendim. Savcılığa başvurdum. Ancak bir sonuç alamadım. Katıldığımız iftarda Adnan hoca da vardı. O anda danışmak istedim kendisine yardımı dokunabilir mi diye. Adnan hoca sağolsun mağduriyetimi giderdi. Böyle bir tutum karşısında insanın okula karşı sorumluluğu daha da artıyor. Artık kendimi okuluma daha yakın hissediyorum" dedi.



"BİSİKLETİME KAVUŞTUM"



Bisiklet sporunu çok sevdiğini söyleyen Albayrak, "Derslerden vakit kaldığında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bisiklet kulüpleriyle hafta sonu turlara çıkıyorduk. Güzel oluyordu. Bisikletim gidince yapacak fazla bir şey kalmadı. Koşma ile idare ediyordum. Şimdi bisikletime kavuştum" diye konuştu.

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