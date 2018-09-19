Rektör Budak: Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kilit vurulacaktı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin ekonomik sıkıntıları olduğu söylentilerine açıklık getirerek, 'Bundan 8-9 ay önce neredeyse hastanenin kapısına kilit vuruluyordu. Hemen bakanımızla görüştük, 450 milyon borç aldık. 8 ay içinde bu borcu 110 milyon TL'ye düşürdük. 10 yılda hastane geçtiğimiz ay ilk defa kara geçti' dedi

Şefika Bal/Süleyman Gülen- Üniversitelerde 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Tercih sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte adaylar okumaya hak kazandıkları üniversite ve bölümlerine kayıtlarını yaptırdı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektörlüğe geldiği günden bu yana gerçekleştirdiklerini anlattı, yeni dönem projeleri hakkında ipuçları verdi.

Ege Üniversitesi Hastanesi ile ilgili maddi sıkıntıların olduğu duyumlarını açıklayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bundan 8-9 ay önce neredeyse hastanenin kapısına kilit vuruluyordu" diyerek durumun ciddiyetinin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Budak, "Ben yeni rektör olduğumda, SGK '8 milyon TL para ödemezseniz tüm hizmetler duracak' dedi. Hemen bakanımızla görüştük, 450 milyon borç aldık. Ancak biz şimdi 8 ay içinde bu borcu 110 milyon TL'ye düşürdük. Son 10 yılda Ege Üniversitesi Hastanesi geçtiğimiz ay ilk defa kara geçti. Tabii dövizin yükselişi bizi tedirgin etmiyor değil ama şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi'nin tıbbi mal ve ilaç alıp geriye ödemediği para sadece nisana ait. Ondan önce hepsi ödenmiş durumda" dedi.

Sözleşmesi biten işletmeler kapanıyor

Ege Üniversitesi içindeki özel işletme olan kafelerin bir bir kapanması durumuna açıklık getiren Rektör Budak, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz dönem çıkarılan bir kanuna göre, özel işletmeler sözleşmesi bittiği tarihten itibaren kampüsten ayrılıyor. Bu bağlamda kampüs içinde bazı kafeler kapandı, bazıları yürütmeyi durdurdu. Ancak sadece Ege'de değil tüm üniversitelerde durum aynı. Sözleşmesi devam edenler hala işlerini yapıyorlar. Şu an için uygulamaya konulan yeni bir proje yok. Belki üniversite bünyesine alınır, belki yeniden ihaleye verilir. Bunların tamamı hukuki süreçler" diye konuştu.

Huzurlu ve güvenli bir kampüse büyük önem verdiğini kaydeden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kampüs içerisine gece aydınlatmaları kuruyoruz. İkinci öğretim okuyan öğrencilerimiz ve kampüs içerisinde bulunan devlet yurdunun geçiş güzargahları için aydınlatma çok önemli. Öğrencilerimizin gündüz olduğu kadar gece de rahat bir ortamda bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Otopark yapımında bilimsel raporumuz var

'Yeşil Kampüs Sürdürülebilir Üniversite' projesi kapsamında kampüs içine araçların girmesini engellemeye yönelik otoparklar yapıldı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi önündeki zeytinlik arazide ağaçların kesilmesine öğrenci ve hocalardan tepki gelmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Budak, "Ziraat Fakültemizin bu anlamda raporu var. Bilimsel bir çalışma var yani. Ağaç kesimi çam ağaçlarına yönelik olmuş olsaydı mümkün değildi. Bu, dünyanın her yerinde var. Califoniya'da da var, Foça'da da var, İspanyada'da var. Ağaçların birine bile zarar vermedik. Ağaçları korumaya aldık, sulama ve gübreleme anlamında yeterli alan imkanı bırakarak bunu yaptık. Ben bahçe bitkileri mezunu değilim ama toprakçı hocalarımızdan aldığımız rapora ve dünyadaki örneklerine göre kampüsü trafiğe kapatmak için böyle bir yöntem izledik" diye belirtti.

Öğrenci danışman ilişkisi kuvvetlenecek

"Benim rektör olarak göreve geldiğim günden beri öğrenci odaklı bir yaklaşımım var" diye konuşan Budak, yeni eğitim öğretim yılındaki planlarını anlattı. Budak, "Çalışmalarımız sonucu Ege Üniversitesi'nde öğrenci ve rektör arasındaki duvarları kaldırdık. Şimdi öğrencilerimiz ile danışman hocaları arasında sadece internet üzerinden olan bağı da daha kuvvetlendirmek için çalışıyoruz. Biz öğrencimiz ve danışman hocası arasındaki bağı ve iletişimi kuvvetlendirebilmek, öğrencilerimizin ve danışman hocalarımızın sorunlarına anında çare bulabilmek adına yeni çözümler geliştiriyoruz. Bu hafta itibariyle senatomuzdan bir danışmanlık yönergesi çıkardık. Artık öğretim üyesi ile öğrenci arasındaki danışmanlık internet üzerinde kalmayacak, doğrudan iletişime geçilecek" diye belirtti.

4. sınıf öğrencilerine tezde maddi yardım

Rektör Budak, "4. sınıf öğrencilerimize yönelik ayrı bir çalışma geliştirdik" diyerek şu açıklamayı yaptı: Son sınıfta öğrencilerimiz genellikle bitirme tezi üzerine yoğunlaşıyor. Hocalarıyla birlikte uzun bir süre araştırma yapıyor, önemli çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bu çalışmalar önemli olduğu kadar da yorucu ve bazı maddi giderlere sahip. Öğrencilerimizi ve hocalarımızı çalışmaya yoğunlaştırabilmek adına maddi destek vermeyi planlıyoruz. 4. sınıfa gelmiş, bitirme teziyle uğraşan öğrencimiz araştırma hocasıyla birlikte rektörlüğe başuruda bulunacak, çalışmasını sunacak. Oradan alacağı maddi destekle hem ceplerine destek olacağız hem de çalışma motivasyonlarını arttıracak ve bilimsel çalışmalar üzerine eğilmelerini sağlayacağız.

Ayrıca son zamanlarda sınav haftalarında kütüphanede geceleri çorba dağıtımının öğrencilerin beğenisini topladığını ekleyen Rektör Budak, kütüphane kullanımının son 8-9 ayda üç katına çıktığını söyledi. Budak, kütüphane karşısına yeni bir ek yemekhane binası inşaa ettiklerini ve orada sınav haftalarında çay, çorba, börek gibi yiyecek hizmetlerinin bulunacağını, geceleri ders çalışan öğrencilerin yemek sorununu ortadan kaldırarak sadece derslerine yoğunlaşmalarını ve sınavlarında başarılı olmalarını istediklerini belirtti. 30 farklı dili öğrenmeye yönelik bir dil eğitim sistemini de satın aldıklarını ve dil eğitimi konusunda öğrencilerin mümkün mertebe en iyi başarıları elde etmesini destekleyeceklerini söyledi.