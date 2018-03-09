RES davasında kazanan Karaburunlular oldu

İzmir’in Karaburun ilçesinde, rüzgar enerjisi santrali (RES) projesini yapan firma hakkında mahkemenin verdiği üretim lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması kararı, Danıştay tarafından da onandı

Karaburun’da ‘Karaburun RES Projesi’ni gerçekleştiren firmaya karşı Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcileri firmanın üretim lisansının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, çevrecileri haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararın ardından Ankara 8. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararla, 47 adet ilave türbinin ÇED dosyasındaki koordinatlarından farklı yerlerde gösterildiği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) buna rağmen tadil ettiği üretim lisansını iptal etti. EPDK'nın temyizi sonucu Danıştay 13.Dairesi tarafından karar bozularak üretim lisansı yeniden geçerli hale geldi. Karaburunlu davacıların vekili Avukatı Cem Altıparmak tarafından bozma kararının kaldırılması ve bir önceki iptal kararını onanması için yeniden Danıştay 13.Dairesi'ne başvuruda bulunuldu. Danıştay 13. Dairesi, kendisinin verdiği bozma kararını kaldırarak Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin üretim lisansını iptal eden kararını onadı. Kararın onanmasının ardından Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada "Böylesi, doğaya, insana hoyrat bir uygulamayla yenilebilir-temiz enerji adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Danıştay'ın bu kararıyla birlikte Lodos Karaburun Elektrik A.Ş.'nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamıştır. Firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün değildir" denildi.





