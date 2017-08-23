Rezidans inşaatında şok intihar! 25. kattan atladı!

İzmir Bornova'da bir kişi, inşaat halinde bulunan rezidansın 25. katına çıkarak oradan atladı

Olay gece 03.00 sıralarında Bornova'nın Özkanlar Mahallesi'nde bulunan bir rezidans inşaatında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Ceylin Özgür, inşaata gelerek binanın 25. katına kadar çıktı. Özgür'ü görenler ne yaptığını anlamaya çalışırken, Ceylin Özgür birden bire kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görenler hemen yardıma koşarken durumu da sağlık ve polis haberlerine haber verdi. Toprak zemine düşen Özgür, ağır yaralı bir şekilde ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceylin Özgür kurtarılamayarak hayatını kaybetti.