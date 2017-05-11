Rodoplu sporcu sağlığını anlattı

HERKES İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, İzmir'in köklü futbol kulüplerinden Çamdibi İdmanyurdu'nun sporcularıyla buluştu. Rodoplu, yaşları 8 ila 18 arasında değişen futbolculara nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi

Sporcu beslenmesinde yenilen besinler kadar su tüketiminin de çok önemli olduğunun altını çizen Rodoplu, "Su aslında her bireyin bolca tüketmesi gereken bir sıvıdır. Özellikle de yaz aylarında. Bir futbolcu yaz aylarında terleme ile attığı sıvı karşısında en az 2.5 litre su içmelidir" dedi.





Sporcu beslenmesinde en önemli besinlerin karbonhidrat ve proteinler olduğunu belirten Rodoplu, şunları söyledi:





"Antrenman ve maç öncesi ilk adım yeterli karbonhidrat almaktır. Antrenman yaparken karbonhidrat tüketmeyen sporcu, benzini olmayan bir arabaya benzer. Karbonhidratlar, kasların çalışması ve kan şekeri seviyesini dengelemek için çok önemlidir. Düzenli antrenman yapanlar, günde kilo başına 3.5-4 gram karbonhidrat almalı. Yani, ortalama 70 kilogram ağırlığında olan bir sporcu, 250-280 gram karbonhidrata ihtiyaç duyar. Kaslardaki glikojen depoları ne kadar doluysa, vücut o kadar uzun süre dirençli olur, bitkinlik ve yorgunluk hissetmez. Bunun için makarna, bulgur, esmer, çok tahıllı ekmek, pekmez, bal gibi yiyecekleri tercih edin. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bölümü proteinlerden yapılmıştır ve bu hücreler, sürekli olarak değişip yenilenir. Bu süreklilik nedeniyle, vücudun belirli bir protein deposu yoktur. Bunu dışarıdan yediklerimizle almalıyız. Proteinlerin temel görevi; büyüme ve gelişme, doku yapımı ve onarımı, vücut çalışmasında görev alan enzimler ve hormonların yapımı olarak özetlenebilir. Karbonhidrat tüketiminin yanına proteini de (yumurta, süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, fındık) eklerseniz, direnç, dayanıklılık ve kas kitlesinin arttığını göreceksiniz."





İyi bir sporcu olmanın yanında, iyi bir insan olmanın da çok önemli olduğunu dile getiren Rodoplu, bu ikisini beraber yürütmeleri uyarısında bulundu. Kendisinin de tüm orta, lise ve üniversite yaşamı boyunca aktif olarak sporla uğraştığını anlattı.

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