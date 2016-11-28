Buca Belediyesi, roman kadınlara istihdama yönelik meslek kursları açarak iş sahibi olmalarına olanak tanıyor

Buca Belediyesi roman vatandaşlara mesleki eğitim kursu açarak iş imkanı yaratıyor. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi’nde el nakışı dalında mesleki eğitim kursu açan Buca Belediyesi, Roman kadınlara iş umudu yarattı. Roman vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Göksu Mahallesi’nde Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi’nde başlayan el nakışı kursunda eğitim alan 21 Roman kadın, günde 8 saat eğitim alarak yepyeni bir sanat öğreniyor.



Sigorta primleri, eğitim malzemeleri ve günlük 20 lira harcırahları İŞKUR tarafından karşılanan kursiyerler, sadece bir haftada muhteşem eserler çıkarmaya başladı. 416 saatlik eğitim sonrası el nakışı sanatında Halk Eğitim Müdürlüğü’nden sertifika alacak olan kadınlar gelinlik, abiye ve çeyiz imalat sektörlerinde iş bulma şansına kavuşacak.

Buca Belediyesi’nin meslek edindirme kursu açmasından memnuniyet duyan Roman kadınlar, bir meslek edinip iş bulma şansına kavuşmanın heyecanını duyuyor. Kadınlar kurs sonunda bir işe yerleşmeseler bile gelinlik çağa gelmiş kızlarının çeyizlerini kendi elleriyle yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiriyor.