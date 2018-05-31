Roman mahallesinde bereket sofrası

Konak Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde kurduğu iftar sofralarının son adresi Ege Mahallesi oldu

Roman vatandaşların ağırlıklı yaşadığı mahallede verilen iftar yemeğine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Türkiye'nin ilk Roman Milletvekili Özcan Purçu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili adayları Kani Beko ve Kazım Umdular katıldı. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesi'nce ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar mönüsüyle oruçlarını açtı. İftar sonrası Ege Mahallesi sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için mahallelerde iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Birlik olmalıyız

Ege Mahallesi sakinleriyle el birliğiyle, omuz omuza sorunları çözmek için birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Pekdaş, 'Var olan sorunların çözülmesi için bizim çok daha fazla yetkiye ve imkana sahip olmamız lazım. 16 yıldır iktidarda bulunan hükümet Roman açılımı diyerek Roman hemşehrilerimizin ağzına bir parmak bal sürdü ama sorunları çözüme kavuşturmadı. En büyük sorun olan işsizliğe çözüm bulamadılar. Herkes işsiz. Ülkemizin en büyük problemi güvenlik, gençlerin uyuşturucuyla buluşması, hayatlarını yok etmesi ve işsizlik. Şimdi Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde bir arada olmak zorundayız ki, bizim el ele, kol kola olma halimiz tüm Türkiye'ye yayılsın' dedi.