Römorkörden esinlendi, aile teknesi tasarladı

İzmirli gemi inşa mühendisi Burak Acar, uzun yıllar tasarımını yaptığı römorkörlerden esinlenerek aile teknesi ortaya çıkardı

Yaklaşık 20 senedir gemi inşasında çalışan Acar, meslek hayatı boyunca denizlerin güçlü ve dayanaklı tekneleri olarak bilinen römorkör tasarımıyla uğraştı. Bunun yanısıra tekne tasarımıyla da ilgilenen Acar, aile teknesi üretmek için kolları sıvadı.



Piyasada bulunan teknelerden farklı bir tekne yapmak isteyen Acar, römorkörlerden esinlenerek tasarladığı 'tuggy' isimli teknenin üretimine İzmir Seferhisar'da başladı.



Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislerin mesleki anlamda tecrübe kazandıkça büyük tekneler için uğraştığını ancak kendisinin küçük bir tekne yapmak için yola çıktığını söyledi.



Meslek hayatında daha çok römorkör tasarımıyla uğraştığını ifade eden Acar, "Römorkörler güçlü ve dayanıklı olmalarıyla biliniyor. Biz bu teknelerin özelliklerini kullanarak bu formda dayanıklı, stabil nasıl tekneler yaparız diye düşündük. Ortaya 'Tuggy' çıktı." diye konuştu.



'Tuggy'nin emsallerine göre daha geniş karınlı olduğunu dile getiren Acar, "Bu da daha geniş bir alan, artı konfor ve yaşam alanı sağlıyor." dedi.



Tekneyi aile teknesi olarak tasarladıklarını aktaran Acar, 5 metrelik teknede 6,5 metrelik tekne konforunu sunduklarını söyledi.



Acar, Vosvos olarak bilinen otomobillerin 1970'lerdeki çıkışını denizlerde yaşamak istediklerini ifade etti.



Şubata ayında yapılacak olan 'İstanbul Boat Show'da sergileyeceklerini dile getiren Acar, "Öncellikle iç pazarda tutunmak istiyoruz. Ama sonraki süreçte dış pazara açılıp Türkiye'ye döviz kazandırmak istiyoruz."





Kaynak: