Rotary'lerin destek günü

Rotary 2440. Bölge Federasyonu, bölgeye bağlı kulüplerin oluşturdukları Toplum Birlikleri için Buca Belediyesi ev sahipliğinde 'Rotary Toplum Birlikleri Buluşması' adıyla hafta sonu bir etkinlik düzenledi

Rotary'nin, bir bölgenin ekonomik, kültürel, sosyal ve toplumsal olarak gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Toplum Birlikleri Buca Belediyesinin de desteğiyle Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde hafta sonu düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Rotary Katılımcı Toplum Birlikleri ve Desteklenen Kadın Örgütlenmeleri Buca Belediyesinin Kültür Sanat Merkezinin bahçesinde açtıkları standlarda Buca'dan ve İzmir'in her yerinden gelen ziyaretçilere kendi ürettikleri ürünleri sattı. Köylerden gelen sebze, ot, peynir, süt, yumurta, ekmek gibi doğal yetiştirilmiş ürünler; el yapımı takı, aksesuar, iğne oyası, ipek, keçe, kaneviçe, dantel gibi tekstil ürünleri ile birlikte orada yaptıkları yiyecekleri sıcak satışa sundular. Buca Kültür Sanat Merkezi köşkünün içinde film gösterimleri, fotoğraf sergisi, oda orkestrası müziği gibi kültür-sanat etkinlikleri ve söyleşiler yapılırken, bahçede Buca Roman Orkestrasının müzikleri katılımcılara ve gelen konuklara eğlenceli saatler yaşattı. Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu, Rotary'nin insana dokunan en önemli ayağı olan toplum birliklerine bu etkinlik için ev sahipliği yapan başta Buca Belediyesi olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür etti.

Gün boyunca süren etkinlikler özel rehberler eşliğinde Buca'nın tarihsel yerlerinin gruplara araçlarla gezdirilmesiyle birlikte sona erdi.





