Rotaryenlerden yaşlılara ziyaret

Gündoğdu Rotary Kulübü İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. Yeni bir yıla girerken büyükleri de unutmayan kulüp üyeleri gün boyu onlarla sohbet ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Rotaryenlerden yaşlılara ziyaret
31 Aralık 2018 Pazartesi 10:32

Şefika Bal - Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Gündoğdu Rotary Kulübü üyeleri Buca'da bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Zübeyde Hanım Huzurevi'ne bir ziyarette bulundu. Gün boyu herkesle ayrı ayrı ilgilenerek birlikte vakit geçiren üyeler yanlarında getirdikleri hediyeleri de orada kalan yaşlılara dağıttı. Onların manevi yönden kendilerini yalnız hissetmemelerini amaçlayan bu ziyaretin kendileri için de çok büyük anlam ifade ettiğini dile getiren Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Selman Uysal, "Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bize düşen görev onları yalnız bırakmamak sık sık ziyaret etmek olmalı. Kulüp üyelerimizle biz yıllar geçerken bu tür faaliyetlerin önemine daha çok inanıyoruz. Burada onların her ihtiyaçları düşünülerek kurulmuş çok güzel bir hizmet kuruluşu olduğunu görmek de bizi ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.

Etiketler; #ziyaret #huzurevi #Rotary Kulübü
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