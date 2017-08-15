Rüzgara dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde şiddetli rüzgara dayanamayan parktaki dut ağacı, yol kenarına park edilen bir otomobilin üstüne düşerek zarara yol açtı

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde bulunan Muzaffer Gönen Parkı'nda, dün saat 20.30'da, şiddetli rüzgara dayanamayan dut ağacı devrildi. Yol kenarına park edilen Mehmet Demiröz'e ait 35 ZSM 13 plakalı otomobilin üstüne düşen ağaç, hasara yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen AKS/110 ve Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dut ağacında yuvası bulunan bir kumru uzun süre devrik ağacın üzerinden ayrılmadı. Yapılan çalışma ardından ağaç otomobilin üstünden kaldırıldı.