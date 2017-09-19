Rüzgarda ‘yerli üretim’ vurgusu

Yerli üretim ve yan sanayisine odaklanacağız
1’inci İzmir Rüzgâr Sempozyumu'nu 5-7 Nisan 2001 tarihinde Alaçatı’da gerçekleştirdiklerini ifade eden EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, ‘Ülkemizde rüzgâr enerjisinin daha yeni tartışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen ilk sempozyumda bugün ulaşılan noktaya ışık tutulmuştu. Sempozyumun ikincisini ise 2011'de gerçekleştirdik. Bölgemizde rüzgâr enerjisine ilişkin yatırımların artmasıyla sempozyum çalışmalarını 2015'de de devam ettirdik. Etkinliğin dördüncüsünü ise 28-30 Eylül 2017 tarihler arasında ‘yerli üretim ve yan sanayi’ konusuna odaklanarak gerçekleştireceğiz’ dedi.
‘Potansiyelimiz yüksek’
Türkiye’nin enerji ihtiyaçları için öncelikle yerli ve yenilenebilir kaynakların, merkezi bir planlama içerisinden, kamusal bir anlayışla kullanılması gerektiğinin altını çizdiklerini belirten Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizin rüzgâr alanına ilişkin potansiyeli yüksektir. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) verilerine göre 2014 sonu itibariyle rüzgâr enerjisine dayalı 3 bin 630 megavatlık (MW) kurulu güç bulunmaktaydı. 2014 sonunda rüzgârın toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 5,2 düzeyinde olduğu ve santral sayısının ise 90 olduğunu görüyoruz. Haziran 2017 verilerine bakıldığında santral sayısının 31'i lisanssız olmak üzere 185'e, kurulu gücü ise 21,2 megavatı (MW) lisanssız olmak üzere toplamda 6 bin 161 MW'a ulaştığı görülüyor. Aradan geçen 2,5 yıllık kısa süreye rağmen yüzde 70'in üzerinde bir büyüme gerçekleşmesi sevindirici olmakla birlikte, Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası adlı çalışmasına göre sadece ilimiz İzmir’de ekonomik olarak kurulabilecek potansiyelin 11 bin 854 MW olduğu göz önünde bulundurulursa, henüz yolun başlangıcında olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye genelinde 48 bin MW'lık rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu dikkate alındığında ise 6 bin MW'la potansiyelimizin yalnızca yüzde 12-13'lük kısmını kullanabildiğimizi söyleyebilir.
Yerli üretim teşvik edilmeli
Başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin rüzgâr potansiyelinin kullanım oranı, doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi dokuya zarar vermeden büyütülmesinin olanaklı olduğunu dile getiren Ulutaş, ‘EMO ve MMO olarak, kaynakların yerli olmasının yanında bu kaynaklar için kullanılacak ekipmanlardaki yerli üretimin de önemli olduğunu ifade ediyoruz. Yerli ekipman ve teknoloji geliştirilmesi konusunda ülkemizin henüz emekleme aşamasındabulunduğundan hareketle, rüzgâr ve güneş enerjisine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının, enerji alım fiyatlarına dayalı mali mekanizmaları aşacak bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Yerli enerji kaynaklarının ithal ekipmanlarla değerlendirilmesi, ekonomimizin temel problemi olan cari açığın düşürülmesine beklenilen katkıyı sağlayamayacaktır. Başta mühendislerimiz olmak üzere bu alandaki yetişmiş işgücümüz, Ar-Ge yapacak, teknoloji geliştirecek niteliktedir. Hem teorik bilginin hem de deneyimlerin aktarılması için bir platform işlevini gören sempozyumumuzun, ülkemizin mühendislik birikimini artırması ve bu birikiminin kamu yararına katma değere dönüşmesi dileğiyle, tüm ilgileri sempozyumumuza davet ediyoruz’ şeklinde konuştu.