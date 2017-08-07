Rüzgarın gücüyle yatırım yapacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yılda 180 milyon TL olan enerji maliyetini rüzgar santrali kurarak aşacak. Kurulacak sistem kendini amorti ettiğinde yılda 180 milyon TL enerjiye değil yatırıma harcanacak. Kocaoğlu, rüzgar enerji santrali kurmak için önümüzdeki günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüşecek

İzmir'de kentin artan ihtiyaçlarına paralel yükselen enerji maliyeti yılda 180 milyon liraya çıktı. Burada en büyük pay, su ve kanalizasyon işlerinin görüldüğü İZSU'nun pompaları ve arıtmalara ayrıldı. Elekrikli otobüs sayısını arttıran, metronun ardından tramvayı da hizmete almaya hazırlanan belediye, kendi enerjisini kendi üretme kararı aldı. Rüzgar enerji santrali kurmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile linans görüşmeleri yapacak olan Başkan Aziz Kocaoğlu, sisteme yapılacak yatırımın beş yıl içinde kendini amorti etmesiyle her yıl 180 milyon TL'lik yatırım yapabilecek kaynak doğacağını söyledi. Kocaoğlu şöyle konuştu:



"Kentler gelişiyor, büyüyor. Hemşehrilerimizin isteki, arzuları artıyor, sosyal projeler çoğalıyor. Buz pistleri, sosyal donatılar, spor salonları, opera binaları yapılıyor. Hem eleman sayımız yetmiyor hem de buraların masrafları çok ama getirisi yok denecek kadar az. O zaman belediye kaynak yaratmak ve tasarruf etmek zorunda. Belediye süpermarket işletemez. Başta İZSU olmak üzere tramvay, metro, elektrikli otobüsler uzayan raylı sistem, İZBETON şantiyeyelerinde kullanılan elektrik yılda 180 milyon TL. Biz rüzgar bölgesinde yaşıyoruz. Rüzgar enerjisinde teknoloji gelişti. Enerji Bakanımızdan randevu isteyeceğim ve yol yöntem bulacağım. Kredibilitemiz bu yatırımları yapabilecek durumda. Enerji yatırımı yaptıktan sonra yılda 180 milyon TL enerji maliyetinden kurtulacağız. Kendi kendini ödesin. Borç bittikten sonra da yılda 180 milyon TL yatırım yapabilecek kaynak doğsun. Daha ne yapabiliriz? Belediyenin kıymetli olan arsalarında gayrimenkul yatırımı yapabiliriz, kira geliri yaratabiliriz. Bir taraftan tasarruf yaparken diğer yandan kalıcı gelir üretmek zorundayız. Örneğin EVKA 3'te yurt yapıyoruz. Yurdun altına kafeteryalar, sosyal merkezler açıp buraları kiraya vererek kaynak yaratacağız."







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