'S' plaka taşıyan okul taşıtlarını seçin

İzmir’de anaokulu servis aracında yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in üzüntüsünün tüm ülkede yürekleri dağladığına belirten İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, vatandaşları ‘S’ plakalı araçlardan hizmet almaya çağırırken, ‘Korsan taşımacılığa dur demenin zamanı geldi de geçti. Artık sabırlar taştı. Geleceğimizi oluşturan minik evlatlarımızın ulaşımlarının ‘S‘ plakası taşımayan, gayrı resmi çalışan korsan araçlarla yapılmaması gerekir’ dedi



‘En büyük sorun korsan taşımacılık’



Afiş hazırlandı



‘Taşımacılığı işin ehli yapsın’



Başka Alperenler, Aliler, Ahmetler ölmesin’



Mobil denetim ekipleri

- Geçtiğimiz günlerde servis aracında unutularak yaşamını yitiren Alperen Sakin’in vefatıyla tekrar gündeme gelen korsan taşımacılık hakkında düzenlenen basın toplantısına İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ve minik Alperen’in babası Serkan Sakin de katıldı. Basın toplantısın da önemli açıklamalarda bulunan oda Başkanı Bostancı ‘Korsan taşımacılığa dur demenin zamanı geldi de geçti. Artık sabırlar taştı. Geleceğimizi oluşturan minik evlatlarımızın ulaşımlarının ‘S‘ plakası taşımayan, gayrı resmi çalışan korsan araçlarla yapılmaması gerekir’ diye konuştu.Minik Alperen’i taşıyan aracın 'S' plakası taşıyan bir okul taşıtı olmadığına dikkat çeken İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, ‘Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi korsan taşımacılıktır. Bu alandaki sıkıntıyı daha önceden her platformda dile getirdik, ilgili Bakanlıklara çözüm önerilerimizle birlikte sunduk. Şimdi de bu konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı zamanda kentimizin vekili olan Başbakanımız Binali Yıldırım'a taşıyacağız. Eylül ayında Ankara’da düzenlenecek olan Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştay’ında konuyu dile getireceğim. Yetki karmaşasından korsan araçlar yararlanıyor. Korsan taşımacılık terör olayları kadar hayatımızı, geleceğimiz olan minik yavrularımızı tehdit esiyor. Bunu önlemenin yolu etkin denetimlerden geçiyor. Uzun yıllardır korsan ile mücadele noktasında yılmadan ve yorulmadan çaba sarf ediyor ce edeceğiz’ dedi.‘Maalesef yönetmelik hazırlanması ve diğer konulardaki yetkilerin içişleri Bakanlığı’ndan Ulaştırma Bakanlığı'na geçmesiyle ardından Mahalli idareler Kanunu ile İl Trafik Komisyonu yetkilerinin belediyelere verilmesiyle korsanla mücadele alanında önemli zafiyetler yaşanmış, başıbozukluklar ortaya çıkmıştır’ diyen Bostancı, şöyle devam etti: Bizim sıkıntıları sürekli üst makamlara ifade etmemizden de yetki karmaşaları nedeniyle netice alınamadı. Alperen Sakin’in başına gelen facianın tekrar yaşanmaması için vatandaşları uyarmak adına hazırlanan afişleri servis araçlarının arkasına astık ve trafiğin yoğun olduğu oda hizmet merkezinin cephesine de dev branda asıldı.Eğitim kurumlarının özel/devlet okulları, anaokulu, kreş ve etüd merkezleri vb. sadece eğitim amaçları bulunan kurumların, öğrencilerin/çocukların taşımacılığının yapıldığı servis taşımacılığı işine karışmamaları gerekiyor diyen Bostancı, ‘Bahsi geçen eğitim kurumları servis taşımacılığı yapan özel veya tüzel kişilerle öğrenci taşımacılığı ihalesi yapmakta olup, bu durum kutsal bir amaca hizmet veren eğitim kurumlarında rant sağlanmasına sebebiyet veriyor. Öğrenci velilerinin servis taşımacılığı hizmetini kimden alıyor ise ücretini de sadece o kişiye ödemesi gerekiyor. Her işi, özellikle can taşıyan servisçilik gibi bir işi, araçları özel niteliklere sahip olan ve sürekli denetim altında bulunan ‘S’ plaka sahibi gerçek servisçi esnafı yani bu işin ehli yapmalı’ diye konuştu.Minik Alper’in Babası Serkan Sakin ise ‘Benim burada bulunma sebebim başka Alperenler ölmesin diyedir. Bu işin üzerine gidilsin korsan konusunda zaten gerekli açıklamaları başkanım yaptı. İnşallah başka Alperenler ölmez. İşin hukuki süreci devam ediyor. Devletimiz büyük bir devlet ve kanunlarımız işliyor. Bizim tek amacımız bu saatten sonra başka Alperenler, Aliler, Ahmetler ölmesin. Hiçbir anne ve babanın ciğeri yanmasın. İnşallah korsan taksi ve kreşler konusunda gerekli kanunlar çıkarılır. Kimsenin canı yanmaz’ dedi.Gayrı resmi çalışan araçların emek hırsızlığı yaptıklarını kaydeden Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü: Korsan çalışanlar başta vergi olmak üzere yasal vecibelerini yerine getirmiyor. Buradan doğan avantajı ile üyelerimizle haksız rekabete giriyorlar. Ayrıca taşıdıkları yolcuların can ve mal güvenliğini de sağlayamıyorlar. Sorunun kesin çözümü için mobil denetim ekiplerinin kurulması son derece yerinde olacak. Denetimlerde yakalanan korsanlara yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Korsan taşımacılık yapan araç suçüstü yakalansa dahi araç sahibi direksiyonda olmadığından 60 gün bile trafikten men edilmiyor. Şirket adına şirketin sahibi ya da yetkilisi direksiyona çıkmadığından korsanla mücadelede başarı sağlanamıyor. Bu sebeple 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun EK-Z 3 maddesi acilen düzenlenmelidir. Denetim Birimlerine yardımcı olmak ve kısa sürede netice almak için mobil denetim ekipleri kurulmalıdır. İllerdeki esnaf teşkilatlarının desteğiyle kurulacak mobil denetim ekipleri ile korsan mücadelesinde önemli mesafeler kat edilebilir.