Saadet Öğretmen'in gündeme getirdiği davada sanığa 82.5 yıl ceza

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde 3 yıl önce, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklu yargılanan emekli öğretmen Adil Şahintürk, 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davayı kamuoyu gündemine taşıyan öğretmen Saadet Özkan , "Bugün verilen bu kararla vicdanlar rahatlamıştır" dedi

Davaya konu olan olay, 17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Şahintürk, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Şahintürk suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.



İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15 Ekim 2015 yılında yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu emekli öğretmen Adil Şahintürk hakkında mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliyeye karar verip, duruşmayı erteledi.



SAADET ÖĞRETMEN DAVAYI KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞIDI



Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. Geçen yıl 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Şahintürk'ün tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı Hakim Süleyman Mutlu, 9 Şubat'ta yapılan duruşmada Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nden gelen raporu okudu. Mutlu, raporda 6 mağdurun ruh sağlıklarının kalıcı şekilde bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeniden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi.



MAĞDUR ÇOCUKLAR İKİNCİ KEZ ADLİ TIP'A GÖNDERİLMEDİ



Davaya müdahil olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Avukat Hülya Yazar Günay, 22 Şubat'ta mahkemeye dilekçe verip, çocukların ikinci kez rapora gönderilmeleri durumunda psikolojilerinin daha çok bozulacağını, travma yaşayacaklarını, çocukların ve dosyanın gönderilmeden rapor düzenlenmesi için İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'na müzekkere yazılıp sorulmasını talep etti. Mahkemenin bu talep yazısına 15 Mart'ta Adli Tıp Genel Kurulu cevap yazıp gönderdi. Kurum mahkemeye gönderdiği yazıda, dava dosyasının ve mağdur çocukların gönderilmeksizin ek mütalaa düzenleneceğini bildirdi.



Bunun üzerine Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen cevap yazısına istinaden mahkeme 20 Mart'ta res'en duruşma yaptı. 14'üncü duruşmaya taraflardan kimse katılmadı. Duruşma savcısı, mağdur çocukların muayeneye gönderilmesi için 9 Şubat'ta yapılan duruşmada verilen ara karardan vazgeçilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de talep doğrultusunda, karar verdi.



SAVCI 235 YIL İSTEDİ



Duruşma Savcısı Özlem Eğridere geçen 25 Mayıs'ta, verdiği mütalaasında sanık Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 mağdur için ise 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mağdur ve bakanlık avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Atilla Ertekin ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de bu talep doğrultusunda süre verdi.



Bugünkü duruşmaya sanık Adil Şahintürk, taraf avukatları, aynı okulda görev yapan Saadet Özkan, CHP İzmir Milletvekilli Mustafa Balbay, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, müşteki aileler ve çok sayıda kişi katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Milli ve mağdur avukatları, sanık Adil Şahintürk'ün en üst sınırdan ceza almasını ve indirim uygulanmamasını istedi. Savcı Özlem Eğridere de bir önceki duruşmadaki mütalaasının aynı olduğunu sandığın 235 yılla cezalandırılmasını istedi.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



Ardından sanık Adil Şahintürk savunmasında, "Önceki duruşmalarda söylediklerimin aynısı geçerlidir. Ben 22 yıldır orada öğretmenlik yapıyorum. Okulun imkansız koşullarını bahane edip tayin isteyen öğretmenlerden olmadım. Okulda kalıp uzun yıllar çalıştım. Onurum ve şerefımle mesleğimi yaptım. Benim tek işim eğitim ve öğretimdir. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatı Atilla Ertekin de müvekkilinin suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Süleyman Mutlu, sanığa son sözünü sordu. Sanık Adil Şahintürk, "Takdir sizin sayın yargıç. Suçsuz yere, değil 235 yıl 20 dakika bile ceza alırsam onurlu biri olarak bunu kaldıramam" dedi.



82,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI



Mahkeme Başkanı Süleyman Mutlu, sanık Adil Şahintürk'ün müstehcen görüntü izletmek suçundan 3 yıl, cinsel istismar suçundan ise 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sadece öğrencilerden İ.I.'ya müstehcen görüntü izletmek suçu iddiasından beraat kararı verdi.



SAADET ÖĞRETMEN; KARAR VİCDANLARI RAHATLATTI



Duruşma sonrasında karar alkışlarla kutlandı. Adliye bahçesinde açıklama yapan Saadet Öğretmen "Bugün verilen bu kararla vicdanlar rahatlamıştır. Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Bir bebek doğmuş olsa 4 yaşında olacaktı. Okullarda cinsel istismar oranı yüzde 73'tür. Öğretmenlerimizden ricam bu suçları ortaya çıkarmaktan korkmasınlar. Benim çocuklarım çok acı çekti. Sonunda suçlu cezasını aldı. Çok mutluyuz. Başından bu yana bizimle olan annelere teşekkür ederim" dedi.



Ardından konuşan Izmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ise Saadet Öğretmen'e azminden ve cesaretinden ötürü kutladığını söyledi. Duruşmayı takip eden CHP İzmir Milletvekilli Mustafa Balbay ise, "Adalet tecelli etmiştir. Saadet Öğretmen çok büyük bir iş başarmıştır. Çocuk gelinler de tacizdir. Bunun önüne geçmek içinde örgütlü mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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