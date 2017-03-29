Saadet öğretmene ABD'den ödül

İzmir'in Menderes İlçesi'nde, 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği, istismarda bulunduğu' iddiasıyla emekli öğretmen ve vekil müdür Adil Ş.'nin, 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasını ve konunun Türkiye'ye gündemine taşınmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde binlerce kadın arasından yapılan oylamayla Uluslararası Cesur Kadın ödülüne layık görüldü

Menderes'teki davaya konu olan olay 17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya gelen telefon ihbarıyla ortaya çıktı. Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü.



Jandarma, olay tarihinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15 ekim 2015 tarihinde yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve 1 yıl 5 aydır tutuklu olan emekli öğretmen Adil Ş., delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edildi.



Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 2016 yılının 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin tekrar tutuklanmasına karar verdi.



DÜNYADAKİ 13 CESUR KADINDAN BİRİSİ OLDU



Tacize uğrayan öğrencilerinin mücadelesini, gösterdiği çabayla ülke gündemine taşıyan Saadet Özkan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin önerisiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın koordine ettiği Uluslararası Cesur Kadın ödüne aday gösterildi. Binlerce kadın arasından yapılan oylama sonrasında Saadet öğretmen, dünyadaki en cesur 13 kadından biri oldu. Farklı ülkelerden seçilen kadınlarla Washington'daki ödül gecesine katıldı. ABD'ye giden Saadet öğretmen, burada kendisi gibi özellikle kadın hakları için mücadele veren kadınlarla buluştu.



Saat farkından dolayı, gece yarısı ödül alacak olan Saadet öğretmen, duygularını kendisine ulaşan DHA muhabirine anlattı. Saadet Özkan, "Binlerce savunucu kadın ve çocuklarla ilgili dünyadaki cesur kadınlar seçiliyor. Gerçekten zorlu mücadeleye giren kadınlara ödül veriliyor" dedi. Dünyanın farkı ülkelerinden kadınların bulunduğu organizasyonla ilgili konuşan geceye ABD Başkanı Donald Trump'ın eşinin de katılmasının beklendiğini öğrendiğini kaydeden Saadet öğretmen, "ABD'deki farklı kurumlardan ödül alacak olanlar Washington Üniversitesi'ne konuk konuşmacı olacak. Birileri bizi gördü. Menderes'in köyünden çıktık. Kaybetmekten korkanlar değil, gerçekten çaba gösterenler, mücadele edenler kazanırlar" dedi.