Saadet öğretmenin mücadelesi dernekleşiyor

İZMİR'in Menderes ilçesinde, okul müdürünün, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmasını ortaya çıkaran, konuyu Türkiye gündemine taşıyan, bu çabasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'nca en cesur kadın seçilen, ödülünü First Lady Melania Trump'ın elinden alan öğretmen Saadet Özkan ve kendisine destek verenler, 'Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ni' kurmak için çalışma başlattı

Menderes'te jandarmaya 17 Mayıs 2014 tarihinde, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli 2 çocuk babası emekli Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu ihbarı yapıldı. Jandarma, olay tarihinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılı 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve 1 yıl 5 aydır tutuklu olan emekli öğretmen Adil Ş., delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliye edildi. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan gelişim uzmanı Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 2016 yılının 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin tekrar tutuklanmasına karar verdi.



DÜNYADAKİ 13 CESUR KADINDAN BİRİSİ OLDU



Tacize uğrayan öğrencilerine destek veren Saadet Özkan, taciz olayını, Türkiye'nin gündemine taşıdı. Bu mücadelesi, sadece yurt içinde yurt dışında da dikkat çekti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin önerisiyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın koordine ettiği Uluslararası Cesur Kadın ödülüne aday gösterildi. Binlerce kadın arasından yapılan oylama sonrasında Saadet öğretmen, dünyadaki en cesur 13 kadından birisi oldu. Ödülünü de, 29 Mart 2017 tarihinde Washington'da ABD First Lady Melania Trump'ın elinden aldı.



MÜCADELE BÜYÜYOR



Çocuk istismarına karşı verdiği mücadele ile ön plana çıkan Saadet Özkan, bu çabalarını Türkiye'ye yayabilmek için bir adım attı. Saadet öğretmen, kendisine destek veren işadamı, akademisyen ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin oluşturduğu bir dernek kurmak için harekete geçti. Tüzüğü hazırlanan, gerekli müracaatları yapılan derneğin isminin, 'Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği' olmasına karar verildi. Merkezi Mersin olacak olan dernek, başta İzmir olmak üzere tüm ilerde örgütlenip şubeler açacak. Derneğin çıkış noktasının, 'susmamak ve ihbar etmek', sloganının da, "Çocuk susar, sen susma" olmasına karar verildi. Dernek yönetim kurulunun da, İşadamı Yücel Ceylan, Avukat Alpay Antmen, Psikolog Mehmet Bakay, Dr. Ali Tamam, Avukat Burcu Gürler, Gazeteci Gökçe Atik, Dilek Kara, Çığır Balseçen, Ozan Kılınç, Fatma Aman, Kasım Nur, Avukat İlkay Şahin'den oluşacağı öğrenildi.



Derneğin kurulmasıyla ilgili açıklama yapan Saadet Özkan, "Cinsel istismarı önlemek, çocuklarının güvende olmasını sağlamak için yol alacağız. Önümüzdeki hafta derneğimiz faaliyete geçecek. Adında da yer aldığı gibi ulusal anlamda Türkiye bağlamında düşünüyoruz. Canı yanan mağdur anneleri, bizimle yol almak isteyen kadınları çağırıyoruz. Çocuk ve kadınlar önceliğimiz olacak. Burada pozitif ayrımcıyız. Çocuklar ve kadınlar ana noktada olacak" dedi.

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